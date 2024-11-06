Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: TP Vinh - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

+ Lên bill, thu tiền trực tiếp của khách, in hóa đơn.

+ Thu tiền chính xác, thái độ phục vụ khách hàng vui vẻ, niềm nở, nhiệt tình.

+ Hướng dẫn và cung cấp thông tin cần thiết cho Khách hàng về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi .

+ Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận để phục vụ tốt cho Cửa hàng và Khách hàng.

+ Lập báo cáo thu chi và nộp tiền đầy đủ về qũy hàng ngày.

+ Thực hiện nhập hàng nhà cung cấp, hàng điều chuyển nội bộ lên hệ thống.

+ Kiểm kê hàng hóa.

+ Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu công ty.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nữ từ 18 – 25 tuổi

+ Trung thực, thân thiện, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

+ Yêu thích công nghệ, có kiến thức cơ bản về công nghệ, am hiểu các hệ điều hành điện thoại, máy tính bảng.

+ Được đào tạo chuyên môn nếu chưa có kinh nghiệm.

+ Trung thực, trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc.

+ Giao tiếp rõ ràng, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7 - 12 triệu.

- Có cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến.

- Được làm việc trong một môi trường hiện đại, năng động, bình đẳng và chuyên nghiệp.

- Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước và các chế độ phúc lợi khác như thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13, đào tạo chuyên sâu...theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC

