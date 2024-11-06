Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

Bán hàng điện thoại

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện thoại Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 176/1 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

TƯ VẤN (QUA ĐIỆN THOẠI) CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN DÀNH CHO TRẺ EM VỚI GIÁO VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
1. Tư vấn về chương trình, mục tiêu đào tạo, lộ trình học với phụ huynh qua điện thoại hoặc trực tuyến (KHÔNG đi thị trường):
- Tư vấn về hình thức đào tạo, lợi thế và điểm khác biệt;
- Tư vấn về chương trình, gửi bài kiểm tra đầu vào và lộ trình học tập cho phụ huynh;
- Tư vấn về lộ trình đào tạo, cam kết đào tạo;
- Thuyết phục phụ huynh đăng ký hay gia hạn đăng ký;
- Thực hiện hợp đồng đào tạo và đàm phán.
2. Phối hợp với các phòng ban liên quan đảm bảo học viên học tập hiệu quả:
- Tiếp nhận, phối hợp với phòng Học vụ, Vận hành để đảm bảo phản hồi các yêu cầu của học viên sớm và hiệu quả;
- Ghi nhận góp ý của học viên và phản ánh, phối hợp để xử lý.
- Thời gian: 8:00 - 17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy; Tăng ca theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
- Thời gian:
- Địa điểm: VP Hồ Chí Minh, Tầng 05, Bcons Tower, 176/1-3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Địa điểm: VP Hồ Chí Minh,

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 22 - 30 tuổi;
- Có laptop cá nhân;
- Giọng nói rõ ràng, không bị các khuyết tật khi phát âm (nói ngọng, nói lắp ...);
- Kinh nghiệm ở vị trí telesales/Tư vấn/Telemarketing/ssales tại các trường đào tạo, công ty bảo hiểm, ngân hàng...là điểm cộng;
- Tự tin, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc;
- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao;
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn các sản phẩm giáo dục, thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng cố định 6.000.0000 - 7.500.000 VNĐ (tùy theo năng lực, không bị ảnh hưởng bởi KPI) + Hoa hồng (từ 6-10%/đơn hàng): Tổng thu nhập từ 25,000,000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.
- Thử việc (2 tháng) 100% lương cứng + hoa hồng trên đơn phát sinh (từ 6-10%/đơn hàng)
- Công ty cung cấp data (100% từ marketing, không đi thị trường)
- Thưởng thi đua hàng tháng;
- Lương tháng thứ 13 (phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty);
- Review lương hằng năm;
- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết, hiếu, hỷ theo luật lao động;
- Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm;
- Cơ hội làm việc, học hỏi, phát triển trong một công ty về đào tạo trực tuyến (e-learning) năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Bcons Tower, 4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-tuyen-sinh-thu-nhap-25-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job242985
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giá Kho Group
Tuyển Bán hàng điện thoại Công Ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Giá Kho Group
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giá Kho Group
Tuyển Bán hàng điện thoại Công Ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Giá Kho Group
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm KHÁNH VÕ GARDEN
Tuyển Bán hàng điện thoại KHÁNH VÕ GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu
KHÁNH VÕ GARDEN
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Bán hàng điện thoại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG Pro Company
Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7.8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC
Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Bán hàng điện thoại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 22/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company
Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Bán hàng điện thoại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 6 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giá Kho Group
Tuyển Bán hàng điện thoại Công Ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Giá Kho Group
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giá Kho Group
Tuyển Bán hàng điện thoại Công Ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Giá Kho Group
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm KHÁNH VÕ GARDEN
Tuyển Bán hàng điện thoại KHÁNH VÕ GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu
KHÁNH VÕ GARDEN
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Bán hàng điện thoại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG Pro Company
Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH VN ĐẠI PHONG Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7.8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC
Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Bán hàng điện thoại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 22/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company
Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Bán hàng điện thoại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 6 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất