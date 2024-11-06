Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Smollan - Tầng 5, Số 7 ngõ 1160 Đường Láng, P.Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại

1. Đào tạo về kiến thức sản phẩm:

- Đào tạo đội ngũ tư vấn bán hàng về kiến thức sản phẩm điện thoại Samsung (Internal vs External)

- Xây dựng các tài liệu để tối đa hóa kiến thức sản phẩm trên thị trường

2. Đo lường và đánh giá :

- Thực hiện việc đánh giá và khảo sát thị trường và đối thủ cạnh tranh để sản xuất các bộ tài liệu so sánh

- Làm việc với team Field Force để hỗ trợ các hoạt động huấn luyện một cách hiệu quả

3. Lập kế hoạch và tổ chức:

- Lên ý tưởng xây dựng hoạt động của các kênh đào tạo (Social training, classroom training, online training)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ít nhất 2 năm kinh nghiệm đào tạo hoặc trong lĩnh vực điện thoại di động

Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và đào tạo tốt

Có khả năng sử dụng 1 số công cụ Social Media (Quay dựng video, photoshop, thiết kế) là lợi thế

Sử dụng tốt Power Point, Excel các hàm cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13.

Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)

