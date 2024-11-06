Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Bán hàng điện thoại

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện thoại Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng Smollan

- Tầng 5, Số 7 ngõ 1160 Đường Láng, P.Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Đào tạo về kiến thức sản phẩm:
- Đào tạo đội ngũ tư vấn bán hàng về kiến thức sản phẩm điện thoại Samsung (Internal vs External)
- Xây dựng các tài liệu để tối đa hóa kiến thức sản phẩm trên thị trường
2. Đo lường và đánh giá :
- Thực hiện việc đánh giá và khảo sát thị trường và đối thủ cạnh tranh để sản xuất các bộ tài liệu so sánh
- Làm việc với team Field Force để hỗ trợ các hoạt động huấn luyện một cách hiệu quả
3. Lập kế hoạch và tổ chức:
- Lên ý tưởng xây dựng hoạt động của các kênh đào tạo (Social training, classroom training, online training)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ít nhất 2 năm kinh nghiệm đào tạo hoặc trong lĩnh vực điện thoại di động
Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và đào tạo tốt
Có khả năng sử dụng 1 số công cụ Social Media (Quay dựng video, photoshop, thiết kế) là lợi thế
Sử dụng tốt Power Point, Excel các hàm cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13.
Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.
Làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

