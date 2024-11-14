Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SEVEN LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: S10.07 Vinhome Grand Park, Quận 9

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận dữ liệu từ các nguồn, sau đó thực hiện theo kế hoạch tư vấn.

Đảm bảo quy trình tiếp nhận và xử lý data được diễn ra một cách hiệu quả và nhanh chóng. Gọi điện thoại tư vấn cho khách hàng, mời khách hàng lên công ty

Tiếp cận nguồn khách hàng thông qua các kênh: Website, Đăng tin, Chạy quảng cáo, Telesales,... (Bộ phận marketing cung cấp data sẵn). Gọi điện thoại tư vấn cho khách hàng.

Quản lý dữ liệu (CRM): nhập dữ liệu và cập nhật tình trạng khách hàng sau khi tư vấn vào phần mềm CRM, đảm bảo thông tin luôn được chính xác và kịp thời.

Sắp xếp lịch hẹn với khách hàng. Phối hợp với lễ tân và chuyên viên chăm sóc khách hàng để hỗ trợ khách hàng khi đến văn phòng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, không nói ngọng

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Chịu được áp lực công việc cao

Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SEVEN LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000 đồng - 15.000.000 đồng + hoa hồng theo doanh số

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng và các kỹ năng mềm khác

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với thế hệ Genz

Không cần tìm kiếm data.

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SEVEN LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin