Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SEVEN LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện thoại Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SEVEN LAND
- Hồ Chí Minh: S10.07 Vinhome Grand Park, Quận 9
Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nhận dữ liệu từ các nguồn, sau đó thực hiện theo kế hoạch tư vấn.
Đảm bảo quy trình tiếp nhận và xử lý data được diễn ra một cách hiệu quả và nhanh chóng. Gọi điện thoại tư vấn cho khách hàng, mời khách hàng lên công ty
Tiếp cận nguồn khách hàng thông qua các kênh: Website, Đăng tin, Chạy quảng cáo, Telesales,... (Bộ phận marketing cung cấp data sẵn). Gọi điện thoại tư vấn cho khách hàng.
Quản lý dữ liệu (CRM): nhập dữ liệu và cập nhật tình trạng khách hàng sau khi tư vấn vào phần mềm CRM, đảm bảo thông tin luôn được chính xác và kịp thời.
Sắp xếp lịch hẹn với khách hàng. Phối hợp với lễ tân và chuyên viên chăm sóc khách hàng để hỗ trợ khách hàng khi đến văn phòng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, không nói ngọng
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chịu được áp lực công việc cao
Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SEVEN LAND Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng và các kỹ năng mềm khác
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với thế hệ Genz
Không cần tìm kiếm data.
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SEVEN LAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
