Tuyển Bán hàng điện thoại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 376 Nguyễn Thị Thập, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Chủ động đón tiếp khách hàng đến với cửa hàng.

Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm đồng hồ và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng.

Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng.

Thực hiện chỉ tiêu doanh số hàng tháng được giao.

Lưu ý: Thời gian làm việc: Ca xoay (Ca 1: 8h00 – 15h00/ Ca 2: 15h00 – 22h00).

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 20 – 27.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kiến thức về đồng hồ Garmin là một lợi thế

Giao tiếp được Tiếng Anh là 1 lợi thế

Ngoại hình ưa nhìn. (Nam cao 1m67 trở lên. Nữ cao 1m55 trở lên).

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện.

Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng.

Có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp/online, biết sử dụng các nền tảng xã hội ( tiktok, facebook, zalo,..) là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của công ty.

Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm.

Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc.

Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...

Điều chỉnh lương hàng năm theo kết quả đánh giá năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin