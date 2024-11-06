Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phòng 009 Chung cư Thới An, đường Lê Thị riêng, Phường Thới An, Quận 12

Bán hàng điện thoại

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng

Chăm sóc khách hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các hoạt động tiếp thị và quảng bá sản phẩm

Thực hiện các mục tiêu bán hàng được giao

Theo dõi đơn hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng

Cập nhật thông tin sản phẩm mới, chính sách bán hàng và khuyến mãi cho khách hàng

Thu thập phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Và một số công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến kinh doanh, telesale, bán hàng

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng

Có khả năng thuyết phục và đàm phán

Chủ động, năng động và có tinh thần cầu tiến trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết

Có hiểu biết cơ bản về các sản phẩm hóa chất lọc nước, thiết bị lọc nước, thủy sản là một lợi thế

Thành thạo vi tính văn phòng

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới về sản phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm

Hưởng các khoản thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và thành tích

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty như: quà sinh nhật, lễ tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU

