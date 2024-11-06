Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện thoại Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
- Hồ Chí Minh: Phòng 009 Chung cư Thới An, đường Lê Thị riêng, Phường Thới An, Quận 12
Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng
Chăm sóc khách hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các hoạt động tiếp thị và quảng bá sản phẩm
Thực hiện các mục tiêu bán hàng được giao
Theo dõi đơn hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng
Cập nhật thông tin sản phẩm mới, chính sách bán hàng và khuyến mãi cho khách hàng
Thu thập phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ
Và một số công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng
Có khả năng thuyết phục và đàm phán
Chủ động, năng động và có tinh thần cầu tiến trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Có hiểu biết cơ bản về các sản phẩm hóa chất lọc nước, thiết bị lọc nước, thủy sản là một lợi thế
Thành thạo vi tính văn phòng
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới về sản phẩm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các khoản thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và thành tích
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty như: quà sinh nhật, lễ tết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
