Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM

Bán hàng điện thoại

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện thoại Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: TT 3

- 13 Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Tìm kiếm khách hàng
Đăng bài lên các hội nhóm
Nhắn tin Tư vấn chốt đơn theo kịch bản
Lên đơn, theo dõi tiến trình đơn hàng của mình

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm sale b2b
Nam nữ độ tuổi từ 1993-2002
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục người khác
Không yêu cầu bằng cấp

Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp máy tính, sim số điện thoại công cụ làm việc.
Tham gia BHXH và Các chế độ phúc lợi của công ty như: Nghỉ lễ, tết, phép năm....
Thưởng năm 1% Doanh thu năm + Thưởng thâm niên (dao động 15.000.000 -30.000.000)
3 tháng đầu lương cứng 6,5tr +3,5% doanh thu +thưởng (tính lương ngay ngày đầu, nhận full lương, ds không ảnh hưởng tới lương cứng)
Sau 3 tháng Lương cứng + phụ cấp: từ 6-8tr + thưởng ..... Tổng thu nhập 15.000.000 – 30.000.000 (thu nhập không giới hạn sẽ trao đổi kỹ hơn trong buổi pv)
Quyền lợi khác: gửi xe miễn phí.
Thưởng KPI doanh thu: 1.000.000 – 4.000.000
Thưởng Doanh số vượt chỉ tiêu: 2.5% ( dạo động từ 2.000.000VNĐ – 15.000.000VNĐ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 34, ngõ 67 phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

