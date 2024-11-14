Tuyển Bán hàng điện thoại CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TT 3 - 13 Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện thoại Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Tìm kiếm khách hàng

Đăng bài lên các hội nhóm

Nhắn tin Tư vấn chốt đơn theo kịch bản

Lên đơn, theo dõi tiến trình đơn hàng của mình

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm sale b2b

Nam nữ độ tuổi từ 1993-2002

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục người khác

Không yêu cầu bằng cấp

Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp máy tính, sim số điện thoại công cụ làm việc.

Tham gia BHXH và Các chế độ phúc lợi của công ty như: Nghỉ lễ, tết, phép năm....

Thưởng năm 1% Doanh thu năm + Thưởng thâm niên (dao động 15.000.000 -30.000.000)

3 tháng đầu lương cứng 6,5tr +3,5% doanh thu +thưởng (tính lương ngay ngày đầu, nhận full lương, ds không ảnh hưởng tới lương cứng)

Sau 3 tháng Lương cứng + phụ cấp: từ 6-8tr + thưởng ..... Tổng thu nhập 15.000.000 – 30.000.000 (thu nhập không giới hạn sẽ trao đổi kỹ hơn trong buổi pv)

Quyền lợi khác: gửi xe miễn phí.

Thưởng KPI doanh thu: 1.000.000 – 4.000.000

Thưởng Doanh số vượt chỉ tiêu: 2.5% ( dạo động từ 2.000.000VNĐ – 15.000.000VNĐ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin