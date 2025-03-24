Tuyển Bảo vệ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/15 - 43/17 đường số 38, phường An Khánh, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi người ra vào toà nhà.

Hỗ trợ bấm mở thang máy cho nhân sự mới, bấm mở thang máy cho Sếp.

Giao nhận đơn hàng cho shipper (Hỗ trợ vận đơn) hàng của cty.

Kiểm tra điện, nước, khóa cửa (các phòng theo yêu cầu) trước khi ra về.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 20-35 tuổi.

Tốt nghiệp THPT.

Nhanh nhẹn, sôi nổi, năng nổ.

Không quá mập

Bề ngoài ưa nhìn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8-10 triệu

Thử việc 1 tháng - 85% lương

Nhận lương ngày 10-15 hằng tháng

Đồng phục được cấp miễn phí

Đóng BHXH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.