Tuyển Bảo vệ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Bảo vệ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43/15

- 43/17 đường số 38, phường An Khánh, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi người ra vào toà nhà.
Hỗ trợ bấm mở thang máy cho nhân sự mới, bấm mở thang máy cho Sếp.
Giao nhận đơn hàng cho shipper (Hỗ trợ vận đơn) hàng của cty.
Kiểm tra điện, nước, khóa cửa (các phòng theo yêu cầu) trước khi ra về.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 20-35 tuổi.
Tốt nghiệp THPT.
Nhanh nhẹn, sôi nổi, năng nổ.
Không quá mập
Bề ngoài ưa nhìn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8-10 triệu
Thử việc 1 tháng - 85% lương
Nhận lương ngày 10-15 hằng tháng
Đồng phục được cấp miễn phí
Đóng BHXH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Khu văn phòng Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

