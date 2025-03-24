Tuyển Bảo vệ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 43/15
- 43/17 đường số 38, phường An Khánh, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Theo dõi người ra vào toà nhà.
Hỗ trợ bấm mở thang máy cho nhân sự mới, bấm mở thang máy cho Sếp.
Giao nhận đơn hàng cho shipper (Hỗ trợ vận đơn) hàng của cty.
Kiểm tra điện, nước, khóa cửa (các phòng theo yêu cầu) trước khi ra về.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 20-35 tuổi.
Tốt nghiệp THPT.
Nhanh nhẹn, sôi nổi, năng nổ.
Không quá mập
Bề ngoài ưa nhìn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 8-10 triệu
Thử việc 1 tháng - 85% lương
Nhận lương ngày 10-15 hằng tháng
Đồng phục được cấp miễn phí
Đóng BHXH đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
