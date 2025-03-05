Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 45 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
- Hà Nội:
- 11 Duy Tân,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương Đến 45 Triệu
Hỗ trợ nhóm tư vấn giải pháp về các vấn đề kỹ thuật và triển khai
Tư vấn giải pháp bảo mật, thiết kế và triển khai hệ thống bảo mật cho khách hàng
Triển khai các giải pháp bảo mật: Checkpoint, Palo Alto, Fortinet, SIEM, NAC, DLP...
Lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện dự án
Triển khai và cấu hình các thiết bị mạng, bảo mật của các hãng: Cisco, Juniper, Fortinet, HP Aruba, Palo Alto, F5, Trend Micro, Imperva,... (Router, Switch, Loadbalancer, Firewall,...)
Có khả năng đi công tác khi cần thiết
Với Mức Lương Đến 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí Information Security, Network Security, Network Administrator hoặc các vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ CCNP Security, CCIE, Palo Alto, F5
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai các dự án cho ngân hàng
Tiếng Anh giao tiếp, có khả năng làm việc với đối tác, chuyên gia nước ngoài là lợi thế
Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng thỏa thuận
Tổng thu nhập lên tới 15 tháng lương/năm
Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.
CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
Đóng BHXH đầy đủ và BH sức khỏe CMC Care ngay khi ký Hợp đồng chính thức
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân
Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao. Tài trợ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế
Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc
Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp
Tham gia Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng
Được vinh danh các giải thưởng năm của Tập đoàn CMC, CMC TS và khen thưởng trên các thành tích xuất sắc (dự án, kinh doanh, quản trị)
Thời gian nghỉ hàng tuần: Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật
Lương tháng thỏa thuận theo năng lực và vị trí công tác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI