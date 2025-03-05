Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 45 Triệu

Mức lương Đến 45 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 11 Duy Tân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương Đến 45 Triệu

Hỗ trợ nhóm tư vấn giải pháp về các vấn đề kỹ thuật và triển khai

Tư vấn giải pháp bảo mật, thiết kế và triển khai hệ thống bảo mật cho khách hàng

Triển khai các giải pháp bảo mật: Checkpoint, Palo Alto, Fortinet, SIEM, NAC, DLP...

Lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện dự án

Triển khai và cấu hình các thiết bị mạng, bảo mật của các hãng: Cisco, Juniper, Fortinet, HP Aruba, Palo Alto, F5, Trend Micro, Imperva,... (Router, Switch, Loadbalancer, Firewall,...)

Có khả năng đi công tác khi cần thiết

Với Mức Lương Đến 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành CNTT, ATTT, Bảo mật, Quản trị mạng hoặc các chuyên ngành liên quan

Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí Information Security, Network Security, Network Administrator hoặc các vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ CCNP Security, CCIE, Palo Alto, F5

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai các dự án cho ngân hàng

Tiếng Anh giao tiếp, có khả năng làm việc với đối tác, chuyên gia nước ngoài là lợi thế

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP

Lương tháng thỏa thuận

Tổng thu nhập lên tới 15 tháng lương/năm

Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Đóng BHXH đầy đủ và BH sức khỏe CMC Care ngay khi ký Hợp đồng chính thức

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân

Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao. Tài trợ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế

Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc

Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp

Tham gia Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng

Được vinh danh các giải thưởng năm của Tập đoàn CMC, CMC TS và khen thưởng trên các thành tích xuất sắc (dự án, kinh doanh, quản trị)

Thời gian nghỉ hàng tuần: Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

Lương tháng thỏa thuận theo năng lực và vị trí công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

