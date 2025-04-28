Tuyển Bảo vệ Công ty Cổ Phần D1 Concepts làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 96
- 98
- 100 Trần Nguyên Đán, Phường 3, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực, gác, đóng mở cửa văn phòng
Trông xe, dắt xe/đỗ xe ô tô khi có yêu cầu từ quản lý
Di chuyển qua các văn phòng khác khi có sự yêu cầu từ quản lý
Các công việc khác theo sự bổ nhiệm từ phía quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có sức khoẻ
Trung thực và cẩn thận
Giờ làm theo lịch sắp xếp của Công ty (có thể trực 24h hoặc 36h liên tục khi cần)
Có bằng lái xe B2 trở lên là 1 lợi thế
Trung thực và cẩn thận
Giờ làm theo lịch sắp xếp của Công ty (có thể trực 24h hoặc 36h liên tục khi cần)
Có bằng lái xe B2 trở lên là 1 lợi thế
Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cao hấp dẫn
Thưởng / Service charge
Bảo Hiểm đầy đủ
Ưu tiên sắp xếp địa điểm & lịch làm việc thuận tiện
Được đào tạo miễn phí về nghiệp vụ nhà hàng
Được discount 20% khi thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng của công ty
Thưởng / Service charge
Bảo Hiểm đầy đủ
Ưu tiên sắp xếp địa điểm & lịch làm việc thuận tiện
Được đào tạo miễn phí về nghiệp vụ nhà hàng
Được discount 20% khi thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI