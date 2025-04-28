Tuyển Bảo vệ Công ty Cổ Phần D1 Concepts làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 96 - 98 - 100 Trần Nguyên Đán, Phường 3, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực, gác, đóng mở cửa văn phòng

Trông xe, dắt xe/đỗ xe ô tô khi có yêu cầu từ quản lý

Di chuyển qua các văn phòng khác khi có sự yêu cầu từ quản lý

Các công việc khác theo sự bổ nhiệm từ phía quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sức khoẻ

Trung thực và cẩn thận

Giờ làm theo lịch sắp xếp của Công ty (có thể trực 24h hoặc 36h liên tục khi cần)

Có bằng lái xe B2 trở lên là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cao hấp dẫn

Thưởng / Service charge

Bảo Hiểm đầy đủ

Ưu tiên sắp xếp địa điểm & lịch làm việc thuận tiện

Được đào tạo miễn phí về nghiệp vụ nhà hàng

Được discount 20% khi thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần D1 Concepts

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.