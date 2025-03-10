Tuyển Bảo vệ CÔNG TY TNHH ITSUMI HEALTHCARE AND BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 61 Ngô Thì Nhậm,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Tiếp đón khách hàng

- Đăng ký hồ sơ cho khách hàng

- Hướng dẫn khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam giới, Chiều cao từ 1m75 trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình ưa nhìn.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, hòa đồng.

Tại CÔNG TY TNHH ITSUMI HEALTHCARE AND BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Chế độ hấp dẫn

Nghỉ 4 ngày/tháng

Thưởng chuyên cần

Trợ cấp ăn ca

Đồng phục thiết kế riêng, chuyên nghiệp

Cơ hội học hỏi và phát triển trong ngành làm đẹp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ITSUMI HEALTHCARE AND BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin