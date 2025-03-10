Tuyển Bảo vệ CÔNG TY TNHH ITSUMI HEALTHCARE AND BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại CÔNG TY TNHH ITSUMI HEALTHCARE AND BEAUTY
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 61 Ngô Thì Nhậm,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Tiếp đón khách hàng
- Đăng ký hồ sơ cho khách hàng
- Hướng dẫn khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam giới, Chiều cao từ 1m75 trở lên.
- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình ưa nhìn.
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, hòa đồng.
Tại CÔNG TY TNHH ITSUMI HEALTHCARE AND BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Chế độ hấp dẫn
Nghỉ 4 ngày/tháng
Thưởng chuyên cần
Trợ cấp ăn ca
Đồng phục thiết kế riêng, chuyên nghiệp
Cơ hội học hỏi và phát triển trong ngành làm đẹp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ITSUMI HEALTHCARE AND BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
