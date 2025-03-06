Tuyển Bảo vệ Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại Bảo Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Bảo vệ Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại Bảo Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại Bảo Long
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại Bảo Long

Bảo vệ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại Bảo Long

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 55 lô C1, Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Quản lý 60 quân bảo vệ tại các mục tiêu lẻ : cà phê, kho xưởng, spa, văn phòng (Khoảng 40 mục tiêu)
- Xử lý sự vụ sự việc, đảm bảo tình hình an ninh các mục tiêu
- Hướng dẫn nhân viên mới và nhân viên tăng cường thực hiện nhiệm vụ
- Kiểm tra, nhắc nhở nhân viên thực hiện đúng nhiệm vụ. Lập biên bản đối với những nhân viên vi phạm
- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng và phản hồi thông tin kịp thời
- Chấm công cho nhân viên bảo vệ, lên bảng lương tăng cường, thời vụ cho nhân viên
- Sắp xếp nhân sự tăng cường trám vào các mục tiêu trống người
- Khảo sát và lên phương án an ninh; triển khai mục tiêu mới
- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Thời gian : 8h - 17h(T2-T7), nghỉ 4 chủ nhật và 1 thứ 7 trong tháng
Thời gian :

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam từ 30 - 50 tuổi, cao m70 trở lên, nặng 60kg trở lên.
+ Tối nghiệp cao đẳng trở lên
+ Sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ/Bộ đội, CA xuất ngũ

Tại Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại Bảo Long Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương từ 13 - 15 triệu VND/tháng
+ Bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của nhà nước
+ Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
+ Teambuilding, sinh nhật, và các chế độ khác ...
+ Lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại Bảo Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại Bảo Long

Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại Bảo Long

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 55 lô C1, Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

