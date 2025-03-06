Tuyển Bảo vệ Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại Bảo Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 55 lô C1, Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Quản lý 60 quân bảo vệ tại các mục tiêu lẻ : cà phê, kho xưởng, spa, văn phòng (Khoảng 40 mục tiêu)

- Xử lý sự vụ sự việc, đảm bảo tình hình an ninh các mục tiêu

- Hướng dẫn nhân viên mới và nhân viên tăng cường thực hiện nhiệm vụ

- Kiểm tra, nhắc nhở nhân viên thực hiện đúng nhiệm vụ. Lập biên bản đối với những nhân viên vi phạm

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng và phản hồi thông tin kịp thời

- Chấm công cho nhân viên bảo vệ, lên bảng lương tăng cường, thời vụ cho nhân viên

- Sắp xếp nhân sự tăng cường trám vào các mục tiêu trống người

- Khảo sát và lên phương án an ninh; triển khai mục tiêu mới

- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Thời gian : 8h - 17h(T2-T7), nghỉ 4 chủ nhật và 1 thứ 7 trong tháng

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam từ 30 - 50 tuổi, cao m70 trở lên, nặng 60kg trở lên.

+ Tối nghiệp cao đẳng trở lên

+ Sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ/Bộ đội, CA xuất ngũ

Tại Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại Bảo Long Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương từ 13 - 15 triệu VND/tháng

+ Bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của nhà nước

+ Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

+ Teambuilding, sinh nhật, và các chế độ khác ...

+ Lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đại Bảo Long

