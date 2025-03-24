Tuyển Bảo vệ CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 222 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương Thỏa thuận
Giám sát an ninh và an toàn tại các khu vực được phân công trong nhà hàng.
Kiểm soát khách ra vào, đảm bảo an ninh trật tự.
Phát hiện và xử lý các tình huống khẩn cấp, sự cố an ninh.
Tuần tra thường xuyên để đảm bảo an toàn cho khách hàng và tài sản.
Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh.
Báo cáo sự việc bất thường cho quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ.
Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Trung thực, có trách nhiệm, tinh thần làm việc nghiêm túc.
Khả năng xử lý tình huống tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt , Tiếng anh cơ bản
Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ bảo vệ cơ bản.
Có hiểu biết về các quy định an ninh, phòng cháy chữa cháy là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI Thì Được Hưởng Những Gì
Off 4 ngày / tháng
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm (Lương + Tip + SVC+ Phụ Cấp)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
