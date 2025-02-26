Tuyển Bảo vệ CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 07 Đường số 23, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phân công lịch trực, bố trí vị trí thực hiện nhiệm vụ cho các nhân viên bảo vệ trong phạm vi nghiệp vụ

- Tổ chức canh gác, giám sát người và xe ra vào cổng chính và cổng phụ.

- Hướng dẫn nhân viên, khách hàng thực hiện theo nội quy công ty, nội quy ra vào cổng, xắp xếp xe máy của nhân viên và khách đến làm việc.

- Kiểm tra, giám sát việc xuất nhập hàng hóa, phế liệu, rác…

- Thường xuyên tuần tra tại các khu vực thuộc phạm vi phân công.

- Kiểm tra, nhắc nhở nhân viên và công nhân chấp hành nội quy lao động, giờ giấc làm việc và giờ nghỉ giữa ca, nội quy PCCC.

Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị PCCC tại chỗ, đảm bảo khi xảy ra sự số bất thường có thể xử lý ngay với hiệu quả sử dụng cao nhất,

Thường xuyên tham gia các buổi huấn luyện về nghiệp vụ chuyên môn cho các bảo vệ và kịp thời chấn chính các hành vi thực hiện không đúng theo quy định.

Xử lý các tình huống bất thường xảy ra về an ninh, trật tự, tụ tập đông người, gây rối,…Lập biên bản các trường hợp CNV vi phạm nội quy lao động, PCCC.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung học phổ thông, có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí bảo vệ.

Trung thực, nhiệt tình, năng động, trách nhiệm trong công việc

Giao tiếp tốt với phụ huynh – học sinh, giáo viên và đồng nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng và phụ cấp theo chính sách của nhà trường.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi khác theo quy định của nhà trường và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA

