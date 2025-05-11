Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 236 Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa, TP Thanh Hoá ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Chào đón, hướng dẫn khách hàng đến cửa hàng một cách lịch sự và chuyên nghiệp.

Hỗ trợ khách hàng trông giữ xe, dắt xe lên – xuống theo nhu cầu

Quan sát và đảm bảo an ninh khu vực ra vào của cửa hàng

Phối hợp với đội ngũ bán hàng để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách khi đến cửa hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 18-38 tuổi

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo.

Đáp ứng được thời gian làm việc, làm xoay ca sáng tối

Ưu tiên đi làm ngay.

Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 7.000.000-9.000.000/tháng.

Chế độ theo luật quy định (BHXH, BHYT, lương tháng 13,….)

Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, sinh nhật công ty,…

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc.

Thưởng đạt doanh thu, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

