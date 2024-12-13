Tuyển Bảo vệ Công TY TNHH Dịch Vụ Giữ Xe Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 72 - 74 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại Công TY TNHH Dịch Vụ Giữ Xe Miền Nam
Mức lương
72 - 74 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 72 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
- TP. Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 72 - 74 Triệu
Ngồi cổng táp thẻ xe ra vô tòa nhà
Ca 19h-07h
Ưu tiên đi làm ngay, nhận việc trong ngày
Có Cccd có thể làm
Đồng phục miễn phí, không thu phí
Với Mức Lương 72 - 74 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Siêng năng đúng giờ
Chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc
Tại Công TY TNHH Dịch Vụ Giữ Xe Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đồng phục miễn phí
Chế độ BHXH đầy đủ
Không thu bất kỳ phí nào
Có nghỉ ngơi ban đêm
Có thể làm lâu dài
Ưu tiên nhận việc ngay
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Dịch Vụ Giữ Xe Miền Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
