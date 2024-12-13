Tuyển Bảo vệ Công TY TNHH Dịch Vụ Giữ Xe Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 72 - 74 Triệu

Mức lương 72 - 74 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 72 Nguyễn Thái Học, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 72 - 74 Triệu

Ngồi cổng táp thẻ xe ra vô tòa nhà

Ca 19h-07h

Ưu tiên đi làm ngay, nhận việc trong ngày

Có Cccd có thể làm

Đồng phục miễn phí, không thu phí

Với Mức Lương 72 - 74 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng đúng giờ

Chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc

Tại Công TY TNHH Dịch Vụ Giữ Xe Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đồng phục miễn phí

Chế độ BHXH đầy đủ

Không thu bất kỳ phí nào

Có nghỉ ngơi ban đêm

Có thể làm lâu dài

Ưu tiên nhận việc ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Dịch Vụ Giữ Xe Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.