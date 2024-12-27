Tuyển Bảo vệ Essence Hanoi Hotel làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

• Quan sát, theo dõi và kết hợp với nhân viên an ninh tuần tra, ca trưởng an ninh phát hiện, đối phó với các trường hợp người không có thẩm quyền ra vào Khách sạn.

• Nắm bắt được mọi hoạt động, kinh doanh của Khách sạn cũng như cập nhật thông tin để có khả năng chỉ dẫn, giải đáp những yêu cầu từ khách.

• Tạo mối quan hệ tốt cũng như giao tiếp hiệu quả với các phòng ban liên quan, luôn đảm bảo duy trì được điều kiện an ninh , an toàn cho khách hàng và nhân viên trong Khách sạn.

• Có tinh thần hợp tác, làm việc tập thể với các bộ phận liên quan, đảm bảo qui trình phục vụ khách luôn luôn ổn định, nhất quán và tốt nhất.

• Thường xuyên tuân thủ việc cập nhật thông tin thông qua các biểu mẫu để giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của các nhà thầu, các nhà cung cấp hàng hóa cũng như khách đến liên hệ công tác để đưa ra các chỉ dẫn cần thiết, mặt khác có thể phát hiện sớm nhất những nghi ngờ và kịp thời thông báo cho cấp trên hoặc các vị trí liên quan.

• Luôn duy trì trao đổi thông tin liên lạc hai chiều bằng các thiết bị hiện có một cách hiệu quả theo yêu cầu của công việc.

• Thành thạo kỹ năng sơ cấp cứu và thực hành được các quy trình an toàn trong các tình huống cẩn cấp

• Luôn luôn duy trì đảm bảo khu vực làm việc sạnh sẽ & gọn gàng ngăn nắp. Diện mạo, tư thế tác phong cá nhân theo tiêu chuẩn Khách sạn. Thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp tại mọi thời điểm .

• Tuân thủ nội quy, qui định của Khách sạn, cũng như theo sự chỉ dẫn từ Chủ đầu tư, và theo sổ tay nhân viên.

• Tạo dựng mối quan hệ uy tín trong bộ phận cũng như với nhân viên Khách sạn , thể hiện một phong cách chuyên nghiệp , tin cậy lẫn nhau.Thúc đẩy tinh thần làm việc tâp thể đạt hiệu quả cao trong công việc, trong giao tiếp.

• Thực hiện quy trình giao nhân ca chi tiết và đầy đủ, đảm bảo mọi thông tin giữa các ca luôn liên tục.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp từ giám sát viên trong ca trực.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Hình thức ưa nhìn

• Có chứng chỉ bảo vệ

• Có kinh nghiệm, nghiệp vụ bảo vệ tại Khách sạn, khu căn hộ cao cấp, nhà hàng

• Nhanh nhẹn, hoạt bát, tính tuân thủ cao

• Có khả năng làm việc theo ca

• Không bao gồm nơi ăn ở cho nhân viên

Bằng cấp:

• Tốt nghiệp từ PTTH trở lên

Kinh nghiệm:

• Ít nhất 01-02 năm làm bảo vệ tại Khách sạn, khu căn hộ cao cấp, nhà hàng hoặc chung cư.

Tại Essence Hanoi Hotel Thì Được Hưởng Những Gì

•Lương cạnh tranh, hưởng full phí dịch vụ trong thời gian thử việc

• Đồng phục, ăn ca, giặt là đồng phục, tủ đồ được cung cấp bởi khách sạn

• Khám sức khỏe định kỳ

• Quà tặng sinh nhật

• Các hoạt động team-building

• Giảm giá đặc biệt cho dịch vụ FB

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Essence Hanoi Hotel

