Tuyển Bảo vệ Công Ty TNHH Sản Xuất Duy Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Duy Lợi
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Nguyễn Tri Phương,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Quán Ốc Mâm tuyển nhân viên phục vụ
SL: 3
Lương: 30K/h hoặc 4 triệu/tháng
Làm tốt thưởng thêm
Thời gian làm việc: 17h30-22h30
Yêu cầu: cẩn thận, chăm chỉ
Quán ăn lịch sự, không phải quán nhậu
1 tháng nghỉ 4 ngày (thứ 2, 3 hoặc 4)
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: Nữ có sức khỏe tốt, từ 18 đến 60 tuổi
cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn
cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Duy Lợi Thì Được Hưởng Những Gì
1 tháng nghỉ 4 ngày (thứ 2, 3 hoặc 4)
Làm tốt thưởng thêm
Lương: 30K/h hoặc 4 triệu/tháng
Ưu tiên làm liền và lâu dài.
Làm tốt thưởng thêm
Lương: 30K/h hoặc 4 triệu/tháng
Ưu tiên làm liền và lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Duy Lợi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI