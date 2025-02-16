Tuyển Bảo vệ Công Ty TNHH Sản Xuất Duy Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Nguyễn Tri Phương,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Quán Ốc Mâm tuyển nhân viên phục vụ

SL: 3

Lương: 30K/h hoặc 4 triệu/tháng

Làm tốt thưởng thêm

Thời gian làm việc: 17h30-22h30

Yêu cầu: cẩn thận, chăm chỉ

Quán ăn lịch sự, không phải quán nhậu

1 tháng nghỉ 4 ngày (thứ 2, 3 hoặc 4)

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Nữ có sức khỏe tốt, từ 18 đến 60 tuổi

cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Duy Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

Ưu tiên làm liền và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Duy Lợi

