Công việc Giáo viên Tin học

Tuyển dụng việc làm giáo viên Tin học luôn sôi động tại các trường công lập, dân lập thậm chí cả trung tâm giáo dục và trường quốc tế. Thu nhập của vị trí này có sự khác biệt đáng kể tùy thuộc vào hình thức công việc: biên chế, hợp đồng, hay giảng dạy tại các trung tâm, dao động từ 8.000.000 đến 20.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên Tin học

Giáo viên tin học là những người có trách nhiệm giảng dạy kiến thức và các kỹ năng liên quan đến tin học máy tính cho học sinh ở các cấp độ khác nhau. Chương trình giáo dục phổ thông bắt đầu được triển khai trong cả nước từ năm 2020, Tin học trở thành môn bắt buộc từ cấp Tiểu học.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên Tin học ngày càng tăng, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM…

Theo báo cáo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực trạng tại nhiều trường hiện nay đang thiếu lượng lớn giáo viên Tin học. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai dạy học môn Tin học ở các cấp học. Đặc biệt, trong năm học 2023-2024, sự thiếu hụt giáo viên Tin học đã được ghi nhận tại nhiều địa phương trên cả nước, như TP.HCM từ năm 2018-2023, chỉ tuyển được 28% lượng giáo viên Tin học, tạo nên nhu cầu tuyển dụng cao. Đây là cơ hội tốt cho các sinh viên ngành Sư phạm Tin học khi ra trường.

Không chỉ tại các trường công lập, giáo viên Tin học còn có nhiều cơ hội làm việc tại các trường quốc tế, trường dân lập hoặc các trung tâm giáo dục công nghệ. Những ứng viên có chuyên môn cao, khả năng sử dụng tiếng Anh tốt và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực giảng dạy sẽ có cơ hội làm việc tại các môi trường giáo dục chất lượng cao này.

2. Mức lương trung bình của giáo viên Tin học

Giáo viên Tin học trong biên chế có mức lương được tính như sau: Tiền lương = Hệ số x Mức lương cơ sở (trong đó hệ số được xác định theo bậc phù hợp với chức danh). Đối với các giáo viên giảng dạy tại trường dân lập hoặc các trung tâm, mức lương có thể dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là chi tiết mức lương việc làm giáo viên Tin học:

Mức lương theo cấp bậc:

Giáo viên dạy Tin Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Giáo viên tiểu học 5.000.000 - 9.000.000 Giáo viên THCS 9.000.000 - 12.000.000 Giáo viên THPT 10.000.000 - 15.000.000 Giảng viên Tin học 15.000.000 - 20.000.000

Mức lương theo hình thức:

Giáo viên dạy Tin Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Giáo viên dạy hợp đồng 4.000.000 - 8.000.000 Giáo viên dạy trường dân lập 5.000.000 - 7.000.000 Giáo viên dạy biên chế 5.000.000 - 10.000.000 Giáo viên dạy tại nhà (gia sư) 10.000.000 - 15.000.000 Giáo viên dạy trung tâm 12.000.000 - 15.000.000 Giáo viên dạy trường quốc tế 15.000.000 - 20.000.000

3. Quy định bằng cấp đối với giáo viên dạy Tin học

Để trở thành giáo viên tin học, ứng viên cần phải đáp ứng được những yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ và kiến thức chuyên ngành. Cụ thể:

Giáo viên tiểu học:

Bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành sư phạm Tin học.

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học.

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học.

Giáo viên THCS:

Bằng cử nhân trở lên ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành sư phạm Tin học, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS theo chương trình do BGD&ĐT ban hành.

Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung học cơ sở.

Giáo viên THPT:

Bằng cử nhân trở lên thuộc chuyên ngành đào tạo giáo viên hoặc có có bằng cử nhân ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình do BGD&ĐT ban hành.

Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung học phổ thông.

Giảng viên Đại học:

Bằng cử nhân trở lên ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành sư phạm Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thông (ưu tiên ứng viên có bằng thạc sĩ/ tiến sĩ và có các bài nghiên cứu khoa học các cấp).

Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giảng viên.

Có chứng chỉ ngoại ngữ, Tin học đáp ứng yêu cầu công việc.

4. Tuyển dụng giáo viên dạy Tin học theo cấp bậc

Ngành giáo dục đang có nhu cầu lớn về nhân sự trong lĩnh vực Tin học, đặc biệt khi Tin học trở thành một trong những môn học bắt buộc trong chương trình học từ cấp tiểu học. Ở từng cấp bậc, công việc và yêu cầu đối với giáo viên có những đặc thù riêng.

4.1. Giáo viên Tin học tiểu học

Ở bậc tiểu học, tuyển dụng việc làm giáo viên Tin học đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy và dạy học môn Tin học cho học sinh theo chương trình giáo dục quy định. Công việc cụ thể gồm:

Thực hiện công tác chuyên môn, tổ chức giảng dạy bộ môn Tin học theo chương trình của nhà trường.

Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, kết nối trao đổi thông tin giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh theo quy định.

Báo cáo kế hoạch, tiến độ và kết quả hoạt động giáo dục học sinh cho Ban Giám hiệu.

Thực hiện 1 số công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Hiệu.

Để đáp ứng yêu cầu công việc, giáo viên cần có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành sư phạm Tin học.

4.2. Giáo viên Tin học THCS

Tại cấp THCS, nội dung giảng dạy được mở rộng với các kiến thức về sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ. Công việc cụ thể của việc làm giáo viên Tin học THCS bao gồm:

Giảng dạy bộ môn Tin học theo phân công.

Nghiên cứu các chương trình học, phương pháp giảng dạy, phát triển tư duy cho học sinh theo định hướng của nhà trường.

Xây dựng và thiết kế giáo án liên quan đến các môn học theo yêu cầu của nhà trường.

Tham gia các công tác khác của trường theo phân công.

Thực hiện một số các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.

Giáo viên Tin học giảng dạy lớp học theo sự phân công của Ban giám hiệu 4.3. Giáo viên Tin học THPT

4.3. Giáo viên Tin học THPT

Lên đến bậc trung học phổ thông, việc làm giáo viên Tin học cần đảm nhận nhiệm vụ:

Giảng dạy môn Tin học tại cấp THPT.

Soạn bài theo phân phối chương trình nhà trường và chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kiểm tra, chấm, chữa bài cho học sinh. Soạn và gửi báo cáo học tập định kỳ cho học sinh theo quy định của nhà trường trên các hệ thống được chỉ định.

Hỗ trợ học sinh gặp khó khăn trong học tập cũng như bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Xây dựng, duy trì kỷ luật lớp học.

Theo dõi, thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh qua các kỳ học và cả năm học.

Tham gia tổ chức các hoạt động và sự kiện của nhà trường và học sinh (dự án học tập, báo cáo sản phẩm, họp phụ huynh…) theo kế hoạch năm học.

Tham gia các chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn theo phân công.

Các nhiệm vụ giáo viên khác theo phân công của Tổ khoa học, Ban giám hiệu.

Việc làm giáo viên Tin học cấp THPT thường phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc có có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4.4. Trợ giảng môn Tin học

Trợ giảng môn Tin học thường hỗ trợ giáo viên chính trong việc tổ chức thực hành, quản lý lớp học, và hỗ trợ học sinh trong các buổi thực hành Tin học.

Tham gia giảng dạy và trợ giảng các lớp tập trung, lớp gia sư bộ môn tin học và lập trình theo chương trình từ nhà trường

Trực tiếp quản lý điều phối học viên và lớp học, đảm bảo tiến độ, tạo không khí học tập lành mạnh, vui vẻ. Trợ giảng tích cực hỗ trợ giáo viên trong lớp

Hỗ trợ các nhu cầu và vấn đề học viên trong lớp học. Giải đáp thắc mắc và tương tác với học viên trong và sau giờ học

Theo dõi các thay đổi tình hình học tập, thái độ, sự tiến bộ của học viên để thực hiện đánh giá và làm báo cáo học tập định kỳ

Với vai trò này, ứng viên chỉ cần tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng công nghệ thông tin và có kỹ năng sư phạm cơ bản.

4.5. Giảng viên dạy môn Tin học

Ở bậc đại học, giảng viên Tin học đảm nhận công việc giảng dạy chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, và hướng dẫn sinh viên thực hiện đồ án hoặc luận văn.

Tham gia giảng dạy các học phần: lập trình cơ bản, tin học đại cương, kiến trúc máy tính, nhập môn thuật toán, tiếng Anh khoa học cho công nghệ thông tin thuộc chương trình cử nhân;

Tham gia vào các hoạt động hội thảo, hướng nghiệp của Trường;

Thực hiện nhiệm vụ ra đề đi, coi thi, tham gia chấm thi, đánh giá khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ do trưởng Khoa/bô môn phân công;

Tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo theo sự phân công của lãnh đạo;

Tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên về luận văn, khóa luận;

Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học

Vị trí này yêu cầu trình độ cao, ít nhất là thạc sĩ hoặc tiến sĩ chuyên ngành liên quan, đồng thời có kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy. Bên cạnh đó, khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, thường được xem là một lợi thế lớn trong việc giúp đỡ sinh viên tiếp cận các tài liệu chuyên ngành quốc tế.

5. Hình thức tuyển dụng giáo viên dạy Tin học

Hiện nay, có khá nhiều hình thức tuyển dụng việc làm giáo viên Tin học như dạy tại trung tâm, tại trường quốc tế hay các trường dân lập. Dưới đây là những hình thức tuyển dụng chủ yếu:

5.1. Giáo viên dạy tại trung tâm

Vài năm nay, nhiều giáo viên Tin học lựa chọn dạy ở trung tâm thay vì các trường công lập như trước kia. Giáo viên dạy tại trung tâm đem lại cho ứng viên mức thu nhập khá, cuộc sống ổn định thay vì xin vào biên chế nhà nước. Lịch dạy của việc làm giáo viên Tin học tại trung tâm thường linh hoạt, có thể đăng ký giờ giấc cụ thể miễn sao đạt hiệu quả trong quá trình giảng dạy.

5.2. Giáo viên dạy trường quốc tế

Tại các trường quốc tế, việc làm giáo viên Tin học thường giảng dạy theo chuẩn chương trình quốc tế. Giáo viên chuẩn bị giáo án, bài giảng theo kế hoạch chuyên môn của trường. Thông thường, các trường quốc tế yêu cầu ứng viên cần có trình độ chuyên môn Tin học, có chứng chỉ tiếng Anh IELTS, TOEIC theo quy định.

5.3. Giáo viên dạy trường dân lập

Những sinh viên mới ra trường sẽ lựa chọn dạy tại các trường dân lập hơn trường công lập. Giáo viên dạy tại trường dân lập vẫn phải đảm bảo thực hiện chương trình dạy theo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, mức lương sẽ cao hơn so với các trường công lập dù công việc là như nhau.

5.4. Giáo viên dạy tại nhà (gia sư)

Việc làm giáo viên Tin học dạy tại nhà thường làm việc trực tiếp với từng học sinh hoặc nhóm nhỏ, tập trung vào các nhu cầu cụ thể như học lập trình, sử dụng phần mềm văn phòng, hoặc chuẩn bị cho các kỳ thi.

Công việc này phù hợp với nhiều bạn thích thoải mái về thời gian. Hiệu quả của việc giảng dạy tại nhà cũng cao hơn vì giáo viên chỉ truyền đạt và giảng dạy cho số lượng ít học sinh. Nhiều giáo viên cũng tổ chức dạy thêm ngoài giờ để kiếm thu nhập thay vì chỉ dạy trên lớp.

Giáo viên Tin học tại nhà thường dạy cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ

5.5. Giáo viên dạy hợp đồng

Đối với các trường học hoặc trung tâm đào tạo, hình thức hợp đồng ngắn hạn hoặc dài hạn thường được áp dụng để đáp ứng nhu cầu nhân sự tạm thời.

Việc làm giáo viên Tin học hợp đồng được yêu cầu thực hiện đầy đủ chương trình giảng dạy trong thời gian cam kết, thường đi kèm với khối lượng công việc và chỉ tiêu cụ thể. Sau khi kết thúc hợp đồng, giáo viên có thể tái ký hay không phụ thuộc vào yêu cầu của nhà trường hoặc trung tâm.

5.6. Giáo viên dạy biên chế

Giáo viên biên chế là những người được tuyển dụng trong kỳ thi công chức viên chức. Với hình thức này, giáo viên Tin học được đảm bảo về lương thưởng, quyền lợi. Tuy nhiên, để được biên chế, ứng viên thường phải trải qua các kỳ thi tuyển chọn khắt khe và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy, cũng như kinh nghiệm thực tiễn.

6. Hình thức giảng dạy đối với giáo viên Tin học

Tùy thuộc vào nhu cầu học sinh, môi trường làm việc, giáo viên Tin học có thể lựa chọn nhiều hình thức giảng dạy khác nhau. Dưới đây là những hình thức phổ biến mà giáo viên có thể áp dụng:

6.1. Giáo viên Tin học Full-time

Việc làm giáo viên Tin học full-time đảm nhiệm việc giảng dạy trên lớp theo lịch trình cố định tại trường học hoặc trung tâm. Ứng viên tham gia vào việc soạn giáo án, tổ chức các buổi thực hành, và trực tiếp hướng dẫn học sinh từng bước trong việc sử dụng công nghệ. Công việc này yêu cầu giáo viên có bằng cấp chuyên môn về Tin học hoặc bằng cử nhân trở lên ngành sư phạm Tin học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

6.2. Giáo viên Tin học Online

Giáo viên Tin học Online dạy học sinh thông qua các nền tảng như Zoom, Google Meet, Teams hoặc các hệ thống học tập trực tuyến. Giáo viên không cần có mặt trực tiếp, nhưng phải sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ và có kỹ năng trình bày rõ ràng để đảm bảo học sinh nắm bắt được nội dung. Hình thức này linh hoạt về địa điểm và thời gian, phù hợp với cả học sinh trong nước lẫn quốc tế.

6.3. Giáo viên Tin học tại nhà

Giáo viên Tin học tại nhà giống như hình thức gia sư tại nhà hoặc giáo viên tổ chức dạy học thêm ngoài giờ cho học sinh. Nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em theo học theo hình thức này để nắm vững các kiến thức cơ bản và cải thiện kỹ năng thực hành. Giáo viên có thể dạy thêm cho học sinh kiến thức chưa thể truyền đạt hết ở trên lớp hoặc kiến thức nâng cao hơn.

7. Khu vực tuyển dụng giáo viên Tin học nhiều nhất

Khu vực tuyển dụng việc làm giáo viên Tin học nhiều nhất phải kể đến các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng… vì đây là những nơi có nhiều cơ sở vật chất như các trường công lập, trường tư thục, trung tâm giáo dục…

7.1. Tuyển dụng giáo viên Tin học Hà Nội

Hà Nội là một trong những khu vực có nhu cầu tuyển giáo viên Tin học lớn nhất cả nước. Với hệ thống trường học đa dạng từ công lập, dân lập đến quốc tế, Hà Nội luôn cần bổ sung nhân sự để đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn Tin học từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông.

Mức lương cho vị trí việc làm giáo viên Tin học ở Hà Nội thường dao động từ 7.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, số lượng giáo viên Tin học tại đây vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu, mở ra cơ hội nghề nghiệp lớn cho những người theo đuổi ngành này.

7.2. Tuyển dụng giáo viên Tin học TP.HCM

Cũng giống như Hà Nội, TP. HCM có nhu cầu tuyển dụng giáo viên Tin học khá cao. Được biết, từ năm học 2018 - 2023, TP.HCM luôn không tuyển đủ giáo viên so với nhu cầu do không có hoặc có rất ít người đăng ký dự tuyển dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên.

Mức lương dao động cho vị trí việc làm giáo viên Tin học ở TP.HCM từ khi mới ra trường là 7.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Đây là cơ hội tốt cho những sinh viên đang theo học ngành Sư phạm Tin học khi tốt nghiệp ra trường và tìm kiếm công việc liên quan đến giảng dạy.

7.3. Tuyển dụng giáo viên Tin học Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, trong năm học 2024 - 2025, số lượng lớp, học sinh tại các đơn vị giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng, trong khi nguồn số lượng người làm việc của thành phố đã không còn để bổ sung.

Tại TP Đà Nẵng, trong nhiều năm qua, nhu cầuviệc làm giáo viên cho các bậc học rất lớn, trong khi việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn mặc dù mức lương dao động cho vị trí này từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Hầu như các trường bậc mầm non, tiểu học và THCS đều thiếu giáo viên. Vì vậy, nhu cầu tuyển giáo viên Tin học cho các bậc học tại đây rất lớn.

Đà Nẵng đang đối mặt với nhu cầu tuyển dụng giáo viên Tin học ngày càng cao tại các trường học và trung tâm giáo dục

7.4. Tuyển dụng giáo viên Tin học Hải Phòng

Theo số liệu sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng, trong năm học 2023 - 2024, cả thành phố thiếu hơn 4.500 giáo viên các cấp, từ tiểu học, THCS đến THPT. Nguyên nhân vì biên chế ngành GD&ĐT của thành phố thấp hơn so với định mức quy định của Bộ GD&ĐT.

Các chương trình giáo dục phổ thông có nhiều điểm mới, thêm tiết và một số môn mới, do đó việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên phù hợp gặp nhiều khó khăn. Điều này khiến cho nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên Tin học tại Hải Phòng luôn ở mức cao. Mức lương cho việc làm giáo viên Tin học được điều chỉnh phù hợp với mức sống tại đây, dao động từ 7.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, số lượng giáo viên Tin học tại đây vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu, mở ra cơ hội nghề nghiệp lớn cho những người theo đuổi ngành này.

8. Mô tả chi tiết về công việc của một giáo viên Tin học

Việc làm giáo viên Tin học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là người hướng dẫn học sinh làm quen với các thiết bị công nghệ và ứng dụng nó vào trong học tập cũng như cuộc sống thực tế. Việc làm giáo viên Tin học bao gồm các công việc chính:

Giảng dạy các môn học Tin học cho học sinh theo chương trình học của BGD&ĐT

Tham gia các hoạt động xây dựng, phát triển chuyên môn.

Xây dựng chương trình học.

Chuẩn bị tài liệu giảng dạy, giáo án, bài tập, bài kiểm tra cho học sinh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác sự theo phân công của Ban giám hiệu.

9. Yêu cầu đối với việc làm giáo viên Tin học hiện nay

Việc làm giáo viên Tin học là một trong những ngành nghề đang được đánh giá cao và có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn trong các trường giáo dục. Để trở thành giáo viên tin học, bạn cần phải đáp ứng được những yêu cầu sau:

Kiến thức chuyên môn

Am hiểu về công nghệ thông tin

Có kiến thức vững chắc về lập trình, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính…

Soạn bài, soạn giáo án phù hợp với đối tượng học sinh

Nắm vững phương pháp giảng dạy của môn học

Nắm vững phương pháp nguyên tắc dạy học

Nắm vững quy trình kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục và dạy học.

Yêu cầu bằng cấp

Bằng cử nhân trở lên thuộc chuyên ngành tin học

Chứng chỉ giảng dạy Nghiệp vụ sư phạm

Chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực Tin học.

Kỹ năng nghiệp vụ giảng dạy

Kỹ năng lập kế hoạch giảng dạy, xây dựng bài giảng

Sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng

Kỹ năng tổ chức, tạo sự hứng khởi cho học sinh

Kỹ năng sư phạm trong truyền đạt kiến thức

Kỹ năng giao tiếp với học sinh

10. Trường đào tạo ngành sư phạm Tin học tốt nhất Việt Nam

Việc lựa chọn trường đào tạo ngành sư phạm Tin học là vô cùng quan trọng, đảm bảo chất lượng giáo dục và tương lai nghề nghiệp. Dưới đây là một số thông tin về các trường đào tạo ngành sư phạm Tin học tốt nhất Việt Nam:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn thi THPT (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Tin học A00, A01 25.10 Miễn học phí Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Sư phạm Tin học A00, D01, A01, C01 24.85 Miễn học phí Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Sư phạm Tin học A00, A01, D01 24.22 Miễn học phí Miền Trung Đại học Sư phạm - Đại học Huế Sư phạm Tin học A00, A01, D01, D90 23.3 Miễn học phí Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Sư phạm Tin học A00, A01 24.10 Miễn học phí Miễn Nam Đại học Cần Thơ Sư phạm Tin học A00, A01, D01, D07 24.56 Miễn học phí Đại học Sư phạm TP.HCM Sư phạm Tin học A00, A01, B08 24.73 Miễn học phí

Các trường đại học và cao đẳng đều có chương trình chất lượng đào tạo về ngành Sư phạm Tin học, với đội ngũ giảng viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực giảng dạy. Ngoài ra, theo Điều 4 Nghị định 116/2020/NĐ-CP, sinh viên sư phạm sẽ được miễn học phí và được nhận trợ cấp 3.630.000 VNĐ/tháng để chi trả các chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian học tập tại trường. Điều này không chỉ giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn khuyến khích nhiều bạn trẻ lựa chọn ngành Sư phạm Tin học.

Tóm lại, việc làm giáo viên Tin học đang là công việc có nhu cầu tuyển dụng rất lớn trên thị trường hiện nay với mức thu nhập tương đối ổn định. Hiện tại, nhà nước đang tích cực đầu tư, đưa ra các chính sách hỗ trợ sinh viên lựa chọn theo ngành học sư phạm. Đây sẽ là ngành học mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp đầy hứa hẹn cho ứng viên cho lĩnh vực này.