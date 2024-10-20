Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tin học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
- Hồ Chí Minh: 100 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Mô tả chung:
GIÁO VIÊN TIN HỌC MOS
Công việc: Giáo viên tin học MOS Loại hình: Toàn thời gian Hình thức: Online kết hợp Offline Địa điểm làm việc: 9/8 Hoàng Dư Khương, P12, Q10 hoặc 98 Võ Thị Liễu, An Phú Đông, Q.12 hoặc 100 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Chọn 4 trong 5 ca mỗi ngày) Ca sáng: 9h30 - 11h Ca trưa: 13h30 hoặc 15h30 Ca tối: 17h30 hoặc 19h30 Lương cứng: 11tr + thưởng tăng ca (tăng lương 6 tháng/lần)
Công việc: Giáo viên tin học MOS
Loại hình: Toàn thời gian
Hình thức: Online kết hợp Offline
Địa điểm làm việc: 9/8 Hoàng Dư Khương, P12, Q10 hoặc 98 Võ Thị Liễu, An Phú
Đông, Q.12 hoặc 100 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Chọn 4 trong 5 ca mỗi ngày)
Ca sáng: 9h30 - 11h
Ca trưa: 13h30 hoặc 15h30
Ca tối: 17h30 hoặc 19h30
Lương cứng: 11tr + thưởng tăng ca (tăng lương 6 tháng/lần)
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 hoặc đã tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng ngành sư phạm hoặc các ngành liên quan (sư phạm Toán - Tin, CNTT, máy tính...);
sư phạm hoặc các ngành liên quan (sư phạm Toán - Tin, CNTT, máy tính...)
Ưu tiên có Kinh nghiệm giảng dạy, gia sư
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe (không bị ngọng);
Cẩn thận, trung thực, năng động;
Nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện; Được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng; Thời gian làm việc linh hoạt; Có cơ hội cập nhật kiến thức về chứng chỉ tin học quốc tế; Hưởng chế độ BHXH, BHYT (dành cho vị trí full time); Được hưởng chế độ thưởng lễ tết, cuối năm; Tham gia các hoạt động team building của trung tâm.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện;
Được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng;
Thời gian làm việc linh hoạt;
Có cơ hội cập nhật kiến thức về chứng chỉ tin học quốc tế;
Hưởng chế độ BHXH, BHYT (dành cho vị trí full time);
Được hưởng chế độ thưởng lễ tết, cuối năm;
Tham gia các hoạt động team building của trung tâm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI