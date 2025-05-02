Tuyển Giáo viên Tin học BrightChamps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 141 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7 ...và 1 địa điểm khác, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy lớp học thử (demo) online và offline;

Giảng dạy lớp học chính thức theo lịch, online và offline;

Hỗ trợ giảng dạy khi có sự thay đổi lịch đột xuất hoặc giáo viên khác không thể tham gia lớp học;

Di chuyển giữa các trung tâm để giảng dạy trực tiếp khi cần thiết;

Bộ môn: Lập trình cơ bản, Tin học và Toán học đơn giản cho học sinh K-12.

Trở thành đại sứ thương hiệu, tham gia các sự kiện quảng bá của trung tâm;

Tham gia rà soát, chỉnh sửa và thiết kế nội dung giảng dạy;

Hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn giáo viên mới (Buddy Program);

Tư vấn và trao đổi với phụ huynh nhằm đảm bảo trải nghiệm học tập tốt nhất cho học viên;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm (Việt Nam), chuyên ngành Toán học (Mathematics) và Tin học cơ bản (Basic computer science);

Có từ 2–3 năm kinh nghiệm giảng dạy Tin học tại trường công lập;

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh;

Yêu thích công việc giảng dạy, yêu trẻ và năng động.

Tại BrightChamps Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và chủ động;

Thu nhập cạnh tranh so với thị trường;

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi và ngày phép theo quy định;

Cơ hội tự chủ trong giảng dạy, sáng tạo nội dung và đóng góp vào các dự án phát triển giáo dục;

Không gian phát triển chuyên môn và thể hiện giá trị cá nhân trong tổ chức đang tăng trưởng mạnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BrightChamps

