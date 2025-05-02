Tuyển Giáo viên Tin học BrightChamps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên Tin học BrightChamps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

BrightChamps
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
BrightChamps

Giáo viên Tin học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tin học Tại BrightChamps

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 141 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7 ...và 1 địa điểm khác, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy lớp học thử (demo) online và offline;
Giảng dạy lớp học chính thức theo lịch, online và offline;
Hỗ trợ giảng dạy khi có sự thay đổi lịch đột xuất hoặc giáo viên khác không thể tham gia lớp học;
Di chuyển giữa các trung tâm để giảng dạy trực tiếp khi cần thiết;
Bộ môn: Lập trình cơ bản, Tin học và Toán học đơn giản cho học sinh K-12.
Lập trình cơ bản, Tin học và Toán học đơn giản
Trở thành đại sứ thương hiệu, tham gia các sự kiện quảng bá của trung tâm;
Tham gia rà soát, chỉnh sửa và thiết kế nội dung giảng dạy;
Hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn giáo viên mới (Buddy Program);
Tư vấn và trao đổi với phụ huynh nhằm đảm bảo trải nghiệm học tập tốt nhất cho học viên;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm (Việt Nam), chuyên ngành Toán học (Mathematics) và Tin học cơ bản (Basic computer science);
Có từ 2–3 năm kinh nghiệm giảng dạy Tin học tại trường công lập;
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh;
Yêu thích công việc giảng dạy, yêu trẻ và năng động.

Tại BrightChamps Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và chủ động;
Thu nhập cạnh tranh so với thị trường;
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi và ngày phép theo quy định;
Cơ hội tự chủ trong giảng dạy, sáng tạo nội dung và đóng góp vào các dự án phát triển giáo dục;
Không gian phát triển chuyên môn và thể hiện giá trị cá nhân trong tổ chức đang tăng trưởng mạnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BrightChamps

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

BrightChamps

BrightChamps

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 670 Đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-tin-hoc-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job354125
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 47 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc
Tuyển Giáo viên Tin học Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 20 Triệu
Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam
Tuyển Giáo viên Tin học Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BrightChamps
Tuyển Giáo viên Tin học BrightChamps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
BrightChamps
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 47 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc
Tuyển Giáo viên Tin học Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 20 Triệu
Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam
Tuyển Giáo viên Tin học Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BrightChamps
Tuyển Giáo viên Tin học BrightChamps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
BrightChamps
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Tin học Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Tin học Trường THCS Và THPT Đinh Thiện Lý Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường THCS Và THPT Đinh Thiện Lý Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Tin học Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Tin học BAP IT Co., JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BAP IT Co., JSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Tin học BrightChamps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BrightChamps
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm