Tuyển Giáo viên Tin học Trường THCS Và THPT Đinh Thiện Lý Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 01 Raymondienne, Tân Phú, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện giảng dạy bộ môn theo định hướng lấy người học làm trung tâm.

Lập kế hoạch giảng dạy bộ môn đầu năm học, báo giảng thực tế giảng dạy vào đầu tuần.

Soạn giáo án giảng dạy theo định hướng phát triển chuyên môn của nhà trường đề ra.

Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo kế hoạch đã thống nhất với nhóm trưởng; báo cáo kết quả học tập của học sinh theo định kỳ.

Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận liên quan trong công tác giáo dục học sinh.

Phối hợp với các bộ phận trong các hoạt động của nhà trường.

Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn theo định hướng và qui định của nhà trường: tập huấn chuyên môn, họp chuyên môn, chia sẻ đồng nghiệp, dự giờ đồng nghiệp, thao giảng.

Thực hiện các quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách, kỷ luật lao động theo qui định của nhà trường.

Thực hiện các công tác kiêm nhiệm khi được phân công

Các hoạt động nêu trên sẽ được nhà trường phân công tùy theo nhu cầu thực tế của trường và năng lực của ứng viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu chung

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành trở lên (hoặc Đại học chuyên ngành và có chứng chỉ sư phạm giảng dạy phổ thông). Ưu tiên ứng viên có trình độ thạc sĩ.

Năng lực:

Chuyên môn:

Kiến thức chuyên môn sâu rộng, có kiến thức sư phạm và kiến thức nội dung sư phạm

Áp dụng hiệu quả và sáng tạo các phương pháp dạy học lấy học sinh làm trọng tâm

Có khả năng rèn luyện cho học sinh năng lực tự học.

Phương châm:

Có năng lực học tập và đam mê đổi mới giáo dục

Có triết lý và phương châm giáo dục tích cực

CNTT và tiếng Anh:

Thành thạo ứng dụng CNTT, đặc biệt là trong lĩnh vực dạy học từ xa hoặc dạy học kết hợp

Ưu tiên có trình độ tiếng Anh đạt từ B1 trở lên.

Có chuyên môn về tin học văn phòng (có chứng chỉ MOS hoặc sử dụng thành thạo Office 365).

Có khả năng tìm hiểu kiến thức về lập trình (ưu tiên lập trình C, C++, Python, Web, Arduino).

Ưu tiên ứng viên có chuyên môn về: Kỹ thuật cơ khí tự động, Kỹ thuật điều khiển tự động hóa

Tại Trường THCS Và THPT Đinh Thiện Lý Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và các chế độ đãi ngộ cạnh tranh theo năng lực

Bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Bảo hiểm 24/24

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường THCS Và THPT Đinh Thiện Lý Pro Company

