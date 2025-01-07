Tuyển Giáo viên Tin học Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giảng dạy bộ môn Tin học khối Tiểu học hoặc Trung học theo phân công.

- Nghiên cứu các chương trình học, phương pháp giảng dạy, phát triển tư duy cho học sinh theo định hướng của nhà trường.

- Xây dựng và thiết kế giáo án liên quan đến các môn học theo yêu cầu của nhà trường.

- Thực hiện một số các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Sư phạm Tin học hoặc chuyên ngành phù hợp ở các trường Đại học uy tín tại Hà Nội, có bằng cấp Sư phạm.

- Thành thạo Tin học văn phòng và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

- Hiểu biết về lập trình cho trẻ em.

- Có tố chất đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, yêu nghề.

- Ứng viên trẻ tuổi, năng động là một lợi thế.

- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy hoặc kinh nghiệm làm việc trong môi trường Tư thục, đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy.

Tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và quyền lợi: cạnh tranh tùy thuộc và kinh nghiệm và năng lực

Miễn phí ăn sáng + ăn trưa tại trường, tham gia BHXH, BHYT...và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Được tài trợ 100% học phí cho con cán bộ quản lý khi ký HĐLĐ chính thức, giảm thêm 50% học phí cho con thứ hai của cán bộ quản lý khi có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; tài trợ 50% tiền học phí cho con GV-NV ngay khi ký HĐLĐ chính thức, giảm 100% học phí cho con thứ nhất và 50% học phí cho con thứ hai khi GV-NV có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; miễn phí 100% tiền ăn và tiền bán trú cho con CBGV-NV khi ký HĐLĐ chính thức.

Thưởng các ngày Lễ tết trong năm, thưởng năm học, thưởng 20/11, thưởng thâm niên, thưởng Tết Âm lịch...

Nghỉ mát năm, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, các hoạt động gắn kết nhân viên.

Được làm việc trong môi trường thân thiện và có các nhà giáo tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai

