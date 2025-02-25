Tuyển Giáo viên Tin học BAP IT Co., JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tin học Tại BAP IT Co., JSC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Midtown, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, HCM, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia giảng dạy các khóa học tại trung tâm theo chương trình, giáo án của Trung tâm: Robotic, Vexgo, Roblox, Coding, FLL
Quản lý lớp học, điểm danh học viên, đánh giá sự tiến bộ của học viên và cải thiện chất lượng lớp học.
Tham gia xây dựng khung chương trình đào tạo, hệ thống bài giảng, giáo án
Tham gia các buổi demo tuyển sinh, ngày hội hoạt động truyền thông của công ty.
Thời gian làm việc: theo phân công của trung tâm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tiếng Anh tốt.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc một trong các lĩnh vực: Kỹ thuật, điện-điện tử, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, ngôn ngữ anh hoặc các ngành nghề liên quan
Có kinh nghiệm huấn luyện các cuộc thi công nghệ trong nước, quốc tế
Khả năng truyền đạt, đào tạo, giao tiếp tốt
Yêu trẻ, hiểu tâm lý trẻ
Tại BAP IT Co., JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, thưởng doanh thu, hoa hồng
Có 18 ngày phép năm dành cho nữ và 12 ngày phép dành cho nam
Bảo hiểm xã hội đầy đủ
Review lương hằng năm
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Thưởng các dịp Lễ, Tết, Trung Thu, ...
Hoạt động thường niên đa dạng: Team building, Company trip, Division picnics, Giáng sinh, Year end Party, 8/3, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BAP IT Co., JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
