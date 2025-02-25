Tuyển Giáo viên Tin học BAP IT Co., JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Midtown, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia giảng dạy các khóa học tại trung tâm theo chương trình, giáo án của Trung tâm: Robotic, Vexgo, Roblox, Coding, FLL

Quản lý lớp học, điểm danh học viên, đánh giá sự tiến bộ của học viên và cải thiện chất lượng lớp học.

Tham gia xây dựng khung chương trình đào tạo, hệ thống bài giảng, giáo án

Tham gia các buổi demo tuyển sinh, ngày hội hoạt động truyền thông của công ty.

Thời gian làm việc: theo phân công của trung tâm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tiếng Anh tốt.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc một trong các lĩnh vực: Kỹ thuật, điện-điện tử, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, ngôn ngữ anh hoặc các ngành nghề liên quan

Có kinh nghiệm huấn luyện các cuộc thi công nghệ trong nước, quốc tế

Khả năng truyền đạt, đào tạo, giao tiếp tốt

Yêu trẻ, hiểu tâm lý trẻ

Tại BAP IT Co., JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng doanh thu, hoa hồng

Có 18 ngày phép năm dành cho nữ và 12 ngày phép dành cho nam

Bảo hiểm xã hội đầy đủ

Review lương hằng năm

Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Thưởng các dịp Lễ, Tết, Trung Thu, ...

Hoạt động thường niên đa dạng: Team building, Company trip, Division picnics, Giáng sinh, Year end Party, 8/3, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BAP IT Co., JSC

