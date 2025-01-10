Tuyển Giáo viên Tin học Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TH2A, Đường 19/5, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Dạy môn Tin học, tổ chức các hoạt động giáo dục STEM, phụ trách Câu lạc bộ STEM.

2. Thực hiện chuẩn bị giáo án, bài giảng, và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

3. Tham gia các hoạt động ngoại khóa, chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

4. Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của nhà trường và ngành giáo dục.

5. Tham gia, hỗ trợ các sự kiện của nhà trường và hệ thống.

6. Làm việc theo sự phân công của Ban giám hiệu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Tin học, Tin học lập trình, có kinh nghiệm giảng dạy Tin học, lập trình, STEM trong trường phổ thông là một lợi thế.

Có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 2 năm

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Phụ cấp ăn trưa, đồng phục, nghỉ mát hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết, phụ cấp theo quy định.

Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)

Chế độ lương thưởng theo thành tích, xét nâng lương hàng năm

Được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Chế độ ưu đãi từ 50% học phí cho con học tại trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin