Tuyển Giáo viên Tin học Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tin học Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: TH2A, Đường 19/5, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
1. Dạy môn Tin học, tổ chức các hoạt động giáo dục STEM, phụ trách Câu lạc bộ STEM.
2. Thực hiện chuẩn bị giáo án, bài giảng, và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
3. Tham gia các hoạt động ngoại khóa, chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
4. Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của nhà trường và ngành giáo dục.
5. Tham gia, hỗ trợ các sự kiện của nhà trường và hệ thống.
6. Làm việc theo sự phân công của Ban giám hiệu.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Tin học, Tin học lập trình, có kinh nghiệm giảng dạy Tin học, lập trình, STEM trong trường phổ thông là một lợi thế.
Có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 2 năm
Có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 2 năm
Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh
Phụ cấp ăn trưa, đồng phục, nghỉ mát hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết, phụ cấp theo quy định.
Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)
Chế độ lương thưởng theo thành tích, xét nâng lương hàng năm
Được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Chế độ ưu đãi từ 50% học phí cho con học tại trường
Phụ cấp ăn trưa, đồng phục, nghỉ mát hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết, phụ cấp theo quy định.
Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)
Chế độ lương thưởng theo thành tích, xét nâng lương hàng năm
Được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Chế độ ưu đãi từ 50% học phí cho con học tại trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI