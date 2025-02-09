Tuyển Giáo viên Tin học Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A26, Khu đô thị Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Dạy chương trình Tin học cấp Tiểu học và THCS theo chương trình của Bộ giáo dục và tích hợp với chương trình cambridge (dạy bằng tiếng việt)

+ Tiểu học lập trình scratch

+ THCS Lập trình C++

+ Lập trình Robot

+ Biết sử dụng và giảng dạy công nghệ AI theo từng giai đoạn

- Hỗ trợ quản lý Phần mềm hệ thống LMS, Megaschool; quản lý hệ thống gmail

- Tự đào tạo, tham gia đào tạo phát triển chuyên môn và đào tạo đồng nghiệp.

- Tham gia phát triển và triển khai Chương trình giáo dục Nhà trường.

- Tham gia xây dựng hệ thống tổ chức, quản lý dạy học.

- Tham gia giới thiệu Nhà trường, truyền tải thông điệp Nhà trường đến cha mẹ học sinh và cộng đồng.

- Nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng bộ phận, Ban Giám hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học sư phạm Tin, toán - tin hoặc chuyên ngành có liên quan.

Ưu tiên: Giáo viên dạy Tin học bằng Tiếng Anh và đọc hiểu tài liệu bằng tiếng anh

- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động, sự kiện chung của trường.

- Hiểu tâm lý học sinh cấp học, có kỹ năng truyền đạt cuốn hút, làm chủ lớp học.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Alpha Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh theo công việc + phụ cấp ăn trưa + thưởng (nếu có).

- Chế độ thưởng, hưởng kì nghỉ hè, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, chế độ phúc lợi xã hội (BHXH, BHYT, BHTN, chăm sóc sức khỏe, đồng phục ...) theo quy định của nhà trường và quy định chung của luật lao động.

- Được tham gia các chương trình đào tạo giáo viên trước khi giảng dạy. Tham gia các chương trình, khóa huấn luyện về phương pháp dạy học định kỳ theo chương trình đào tạo chuyên sâu của nhà trường.

- Được huấn luyện, đào tạo bởi đội ngũ cố vấn giáo dục nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề.

- Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Alpha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin