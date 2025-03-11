Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Giáo viên Tin học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tin học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương Thỏa thuận

HỆ THỐNG GIÁO DỤC VINSCHOOL
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIN HỌC NĂM HỌC 2025 - 2026
Với tầm nhìn, chiến lược phát triển dài hạn và sự đầu tư bài bản từ Tập đoàn Vingroup, sau hơn 10 năm thành lập, Vinschool đã trở thành hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam, nơi hội tụ gần 7000 cán bộ nhân viên, giáo viên. Vinschool luôn chào đón các giáo viên có chuyên môn giỏi, khao khát sự đổi mới và mong muốn được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và đẳng cấp.
Để chuẩn bị cho việc mở rộng các cơ sở tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa trong năm học 2025 – 2026, Hệ thống Giáo dục Vinschool cần tuyển dụng bổ sung số lượng lớn GIÁO VIÊN TIN HỌC (DẠY TIỂU HỌC HOẶC TRUNG HỌC)
GIÁO VIÊN TIN HỌC (DẠY TIỂU HỌC HOẶC TRUNG HỌC)
Địa điểm làm việc:
Trường PTLC Ocean park 2 - Văn Giang - Hưng Yên
Trường PTLC Smart City - Nam Từ Liêm - Hà Nội
LỊCH PHỎNG VẤN SẼ TỔ CHỨC BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 03/2024 ĐẾN KHI TUYỂN ĐỦ. ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN SẼ ĐI LÀM TỪ THÁNG 07/2025. ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ SỚM.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Sư phạm Tin học hoặc chuyên ngành công nghệ thông tin khác + có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tin học, lập trình.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Bằng Lăng 1, KĐT ST Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

