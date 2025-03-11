Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

HỆ THỐNG GIÁO DỤC VINSCHOOL

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIN HỌC NĂM HỌC 2025 - 2026

Với tầm nhìn, chiến lược phát triển dài hạn và sự đầu tư bài bản từ Tập đoàn Vingroup, sau hơn 10 năm thành lập, Vinschool đã trở thành hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam, nơi hội tụ gần 7000 cán bộ nhân viên, giáo viên. Vinschool luôn chào đón các giáo viên có chuyên môn giỏi, khao khát sự đổi mới và mong muốn được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và đẳng cấp.

Để chuẩn bị cho việc mở rộng các cơ sở tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa trong năm học 2025 – 2026, Hệ thống Giáo dục Vinschool cần tuyển dụng bổ sung số lượng lớn GIÁO VIÊN TIN HỌC (DẠY TIỂU HỌC HOẶC TRUNG HỌC)

GIÁO VIÊN TIN HỌC (DẠY TIỂU HỌC HOẶC TRUNG HỌC)

Địa điểm làm việc:

Trường PTLC Ocean park 2 - Văn Giang - Hưng Yên

Trường PTLC Smart City - Nam Từ Liêm - Hà Nội

LỊCH PHỎNG VẤN SẼ TỔ CHỨC BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 03/2024 ĐẾN KHI TUYỂN ĐỦ. ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN SẼ ĐI LÀM TỪ THÁNG 07/2025. ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ SỚM.