Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Giáo viên Tin học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tin học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 414 Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Long Biên ...và 5 địa điểm khác, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia giảng dạy hoặc trợ giảng đối với các Bộ môn Lập trình (ngôn ngữ: Python, Scratch, HTML, CSS, PHP, Java,.....) hoặc Điện tử – tự động hóa (Arduino, Raspberry Pi, Lego, v.v..) hoặc Bộ môn Truyền thông đa phương tiện, mỹ thuật, thiết kế đồ hoạ, 3D Max, quay phim, chụp hình..
Tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển giáo trình, giáo án giảng dạy, bài tập; xây dựng hệ thống học liệu theo sổ tay phương pháp giảng dạy Teky
Báo cáo quá trình giảng dạy, trực tiếp đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh và kết quả học tập cuối cùng, nhằm đưa ra phương án điều chỉnh, nâng cấp giáo trình
Có trách nhiệm tham gia tư vấn về bộ môn học cho phụ huynh; Xây dựng và phát triển quan hệ với phụ huynh nhằm duy trì việc học tập của học sinh tại học viện
Thực hiện các yêu cầu khác của Khối đào tạo chuyên môn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học/cao học chuyên ngành Sư phạm (Toán/Tin/Lý/Tiểu học), Công nghệ thông tin , Kỹ thuật, điện -điện tử, tự động hóa hoặc các chuyên nghành mỹ thuật, truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa,......
Kỹ năng truyền đạt, khả năng giao tiếp tốt, tự tin trước đám đông
Yêu trẻ, hiểu tâm lý trẻ và yêu thích công việc giảng dạy
Cẩn thận, thái độ làm việc nghiêm túc
Có hiểu biết về STEAM là một lợi thế
Thời gian làm việc: Đăng kí theo ca linh hoạt. Làm việc 5,5 ngày/tuần nghỉ 1,5 ngày/tuần
Ca sáng 8h00 - 12h00, ca chiều 13h00 - 17h00 hoặc ca tối 17h00 - 21h00.
Ưu tiên làm cuối tuần, nghỉ trong tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8,000,000đ - 15,000,000 đ/tháng. Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực, có thể trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn. Năng lực và kinh nghiệm tốt có thể offer lên các vị trí Trưởng nhóm đào tạo chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN,...)
Tham gia môi trường văn hoá năng động, trẻ trung, cơ sở vật chất hiện đại; kết hợp giữa hai lĩnh vực công nghệ và giáo dục; đóng góp giá trị cho xã hội
Được đào tạo nâng cao về phương pháp giảng dạy STEM theo chuẩn Mỹ
Được tìm hiểu và tiếp cận giáo trình, giáo án, chương trình giảng dạy chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản
Được tham gia vào các hoạt động đào tạo, workshop từ chuyên gia trong lĩnh vực, trong nước và quốc tế
Con CBNV được học miễn phí các khóa học công nghệ tại Học viện
Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job258225
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 47 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc
Tuyển Giáo viên Tin học Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 20 Triệu
Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam
Tuyển Giáo viên Tin học Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BrightChamps
Tuyển Giáo viên Tin học BrightChamps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
BrightChamps
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu
Bee Logistics Corporation Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 47 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc
Tuyển Giáo viên Tin học Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 20 Triệu
Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam
Tuyển Giáo viên Tin học Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BrightChamps
Tuyển Giáo viên Tin học BrightChamps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
BrightChamps
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Tin học Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm