Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 414 Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Long Biên ...và 5 địa điểm khác, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia giảng dạy hoặc trợ giảng đối với các Bộ môn Lập trình (ngôn ngữ: Python, Scratch, HTML, CSS, PHP, Java,.....) hoặc Điện tử – tự động hóa (Arduino, Raspberry Pi, Lego, v.v..) hoặc Bộ môn Truyền thông đa phương tiện, mỹ thuật, thiết kế đồ hoạ, 3D Max, quay phim, chụp hình..

Tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển giáo trình, giáo án giảng dạy, bài tập; xây dựng hệ thống học liệu theo sổ tay phương pháp giảng dạy Teky

Báo cáo quá trình giảng dạy, trực tiếp đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh và kết quả học tập cuối cùng, nhằm đưa ra phương án điều chỉnh, nâng cấp giáo trình

Có trách nhiệm tham gia tư vấn về bộ môn học cho phụ huynh; Xây dựng và phát triển quan hệ với phụ huynh nhằm duy trì việc học tập của học sinh tại học viện

Thực hiện các yêu cầu khác của Khối đào tạo chuyên môn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học/cao học chuyên ngành Sư phạm (Toán/Tin/Lý/Tiểu học), Công nghệ thông tin , Kỹ thuật, điện -điện tử, tự động hóa hoặc các chuyên nghành mỹ thuật, truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa,......

Kỹ năng truyền đạt, khả năng giao tiếp tốt, tự tin trước đám đông

Yêu trẻ, hiểu tâm lý trẻ và yêu thích công việc giảng dạy

Cẩn thận, thái độ làm việc nghiêm túc

Có hiểu biết về STEAM là một lợi thế

Thời gian làm việc: Đăng kí theo ca linh hoạt. Làm việc 5,5 ngày/tuần nghỉ 1,5 ngày/tuần

Ca sáng 8h00 - 12h00, ca chiều 13h00 - 17h00 hoặc ca tối 17h00 - 21h00.

Ưu tiên làm cuối tuần, nghỉ trong tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8,000,000đ - 15,000,000 đ/tháng. Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực, có thể trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn. Năng lực và kinh nghiệm tốt có thể offer lên các vị trí Trưởng nhóm đào tạo chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN,...)

Tham gia môi trường văn hoá năng động, trẻ trung, cơ sở vật chất hiện đại; kết hợp giữa hai lĩnh vực công nghệ và giáo dục; đóng góp giá trị cho xã hội

Được đào tạo nâng cao về phương pháp giảng dạy STEM theo chuẩn Mỹ

Được tìm hiểu và tiếp cận giáo trình, giáo án, chương trình giảng dạy chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản

Được tham gia vào các hoạt động đào tạo, workshop từ chuyên gia trong lĩnh vực, trong nước và quốc tế

Con CBNV được học miễn phí các khóa học công nghệ tại Học viện

Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin