Tuyển Giáo viên Tin học Trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi sao Hà nội làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Đường 4/Số 99 Võ Nguyên Giáp, Khu đô thị ven sông Lạch Tray Waterfront, Lê Chân, Hải Phòng, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy bộ môn Tin học theo phân công.

Nghiên cứu các chương trình học, phương pháp giảng dạy, phát triển tư duy cho học sinh theo định hướng của nhà trường.

Xây dựng và thiết kế giáo án liên quan đến các môn học theo yêu cầu của nhà trường.

Tham gia các công tác khác của trường theo phân công.

Thực hiện một số các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp bằng Khá trở lên ở các trường Đại học uy tín tại Hà Nội, chuyên ngành phù hợp, có bằng cấp Sư phạm.

Thành thạo Tin học văn phòng và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Có tố chất đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, yêu nghề.

Ứng viên trẻ tuổi, năng động là một lợi thế.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy hoặc kinh nghiệm làm việc trong môi trường Tư thục, đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy..

Tại Trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi sao Hà nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương, thưởng cạnh tranh.

Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Quà các ngày lễ Tết, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát hàng năm, thưởng 20/11, thưởng Tết, thưởng hiệu quả năm học...

Chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định và chế độ bảo hiểm sức khỏe riêng.

Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa tại Canteen Nhà trường.

Ưu đãi học phí khi có con học tại Hệ thống Giáo dục Ngôi sao Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi sao Hà nội

