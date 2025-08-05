Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp ...và 7 địa điểm khác, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện công tác giảng dạy theo thời khóa biểu được phân công;

- Chuẩn bị vật dụng và dụng cụ dạy học theo đúng nguyên tắc của giáo trình, giáo án;

- Theo dõi tiến độ học tập của học sinh qua hệ thống đào tạo;

- Cập nhật báo giảng, cập nhật sổ nhật ký phòng máy, ghi điểm học sinh trên hệ thống;

- Liên hệ và trao đổi chuyên môn và kỹ thuật với chuyên viên quản lý của Trung tâm theo khu vực;

- Thực hiện công tác kiểm tra, thi học kỳ, điểm số cho học sinh;

- Báo cáo tình hình thi cử, báo cáo tình hình đăng ký thi của học sinh;

- Báo cáo định kỳ kế hoạch, tiến độ và kết quả hoạt động giảng dạy môn Tin học tại các trường;

- Quan sát và quản lý lớp chặt chẽ theo qui định của Trung tâm và Nhà trường;

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, chia sẻ kết nối thông tin cho giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh, đồng hành cùng giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh trong việc giáo dục học sinh;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tin học hoặc các chuyên ngành có liên quan (Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kĩ thuật phần mềm, An toàn thông tin...), có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu chuyên ngành tốt nghiệp không thuộc khối ngành Sư phạm);

- Có chứng chỉ IC3/ICDL/MOS;

- Có kinh nghiệm giảng dạy Tin học quốc tế từ 1 năm trở lên;

- Tâm huyết với nghề nghiệp và có phẩm chất đạo đức tốt;

- Lập kế hoạch bài học và tổ chức nội dung giảng dạy một cách khoa học;

- Phối hợp và hòa đồng, thân thiện cởi mở với đồng nghiệp;

- Lắng nghe và phản hồi tích cực đến học sinh;

- Tuổi: Từ 24 trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS Thì Được Hưởng Những Gì

- Cam kết mức thu nhập: từ 12.000.000đ trở lên;

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp chuẩn mực giáo dục, luôn được nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ quản lý đầy kinh nghiệm và tận tâm;

- Chế độ đặc biệt: Được đào tạo bổ sung các kỹ năng giảng dạy, nghiệp vụ sư phạm, được nâng chuẩn trình độ chuyên môn thường niên trong dịp hè;

- Chế độ thưởng các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật...

- Được xét nâng lương hằng năm, thăng chức dựa trên năng lực theo quy định chính sách của Công ty;

- Nhận việc ngay sau khi đậu phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS

