Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS

Giáo viên Tin học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tin học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
50 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Gò Vấp ...và 7 địa điểm khác, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện công tác giảng dạy theo thời khóa biểu được phân công;
- Chuẩn bị vật dụng và dụng cụ dạy học theo đúng nguyên tắc của giáo trình, giáo án;
- Theo dõi tiến độ học tập của học sinh qua hệ thống đào tạo;
- Cập nhật báo giảng, cập nhật sổ nhật ký phòng máy, ghi điểm học sinh trên hệ thống;
- Liên hệ và trao đổi chuyên môn và kỹ thuật với chuyên viên quản lý của Trung tâm theo khu vực;
- Thực hiện công tác kiểm tra, thi học kỳ, điểm số cho học sinh;
- Báo cáo tình hình thi cử, báo cáo tình hình đăng ký thi của học sinh;
- Báo cáo định kỳ kế hoạch, tiến độ và kết quả hoạt động giảng dạy môn Tin học tại các trường;
- Quan sát và quản lý lớp chặt chẽ theo qui định của Trung tâm và Nhà trường;
- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, chia sẻ kết nối thông tin cho giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh, đồng hành cùng giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh trong việc giáo dục học sinh;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tin học hoặc các chuyên ngành có liên quan (Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kĩ thuật phần mềm, An toàn thông tin...), có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu chuyên ngành tốt nghiệp không thuộc khối ngành Sư phạm);
- Có chứng chỉ IC3/ICDL/MOS;
- Có kinh nghiệm giảng dạy Tin học quốc tế từ 1 năm trở lên;
- Tâm huyết với nghề nghiệp và có phẩm chất đạo đức tốt;
- Lập kế hoạch bài học và tổ chức nội dung giảng dạy một cách khoa học;
- Phối hợp và hòa đồng, thân thiện cởi mở với đồng nghiệp;
- Lắng nghe và phản hồi tích cực đến học sinh;
- Tuổi: Từ 24 trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS Thì Được Hưởng Những Gì

- Cam kết mức thu nhập: từ 12.000.000đ trở lên;
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp chuẩn mực giáo dục, luôn được nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ quản lý đầy kinh nghiệm và tận tâm;
- Chế độ đặc biệt: Được đào tạo bổ sung các kỹ năng giảng dạy, nghiệp vụ sư phạm, được nâng chuẩn trình độ chuyên môn thường niên trong dịp hè;
- Chế độ thưởng các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật...
- Được xét nâng lương hằng năm, thăng chức dựa trên năng lực theo quy định chính sách của Công ty;
- Nhận việc ngay sau khi đậu phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, NCC SGCC - Bình Quới 1, 607 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-tin-hoc-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job364652
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc
Tuyển Giáo viên Tin học Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 20 Triệu
Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam
Tuyển Giáo viên Tin học Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BrightChamps
Tuyển Giáo viên Tin học BrightChamps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
BrightChamps
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc
Tuyển Giáo viên Tin học Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 20 Triệu
Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam
Tuyển Giáo viên Tin học Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Cổ phần Giáo Dục ACE Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Tuyển Giáo viên Tin học Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BrightChamps
Tuyển Giáo viên Tin học BrightChamps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
BrightChamps
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Tin học Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÔI SAO VIỆT
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Tin học Trường THCS Và THPT Đinh Thiện Lý Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường THCS Và THPT Đinh Thiện Lý Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Tin học Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Tin học BAP IT Co., JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BAP IT Co., JSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO TIN HỌC AN QUỐC VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Tin học BrightChamps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BrightChamps
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm