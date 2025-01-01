Tất cả địa điểm
Công việc Hoá chất/Hoá mỹ phẩm

-

Có 60 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh
Hạn nộp: 07/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Green I-Park
Tuyển Kỹ sư hóa học Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Green I-Park
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Thái Bình Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Suntech Vina
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Suntech Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Suntech Vina
Hạn nộp: 11/02/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát
Hạn nộp: 23/01/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam
Hạn nộp: 20/01/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT
Hạn nộp: 28/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LẠC PHÁT
Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LẠC PHÁT
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL
Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL
Hạn nộp: 28/12/2024
Đồng Nai Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN làm việc tại Hậu Giang thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hậu Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư hóa học Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Nam Định Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Yên Bái thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
Hạn nộp: 25/12/2024
Yên Bái Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company
Tuyển Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm thu nhập 12 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Bắc Ninh Hà Nam Hải Phòng Đã hết hạn 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP TIM CORP
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty CP TIM CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP TIM CORP
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Peroma Việt Nam
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty TNHH Peroma Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Peroma Việt Nam
Hạn nộp: 18/12/2024
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HÀ LÊ
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Tuyển Chuyên Viên Nghiên Cứu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Quảng Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Hạn nộp: 20/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH EBC GROUP
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty TNHH EBC GROUP làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH EBC GROUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Tuyển Production Supervisor thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Hạn nộp: 11/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Hạn nộp: 08/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Tới 5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN KEO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KEO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Class Paint Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu Công ty TNHH Class Paint Việt Nam
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Thép Trang Trung An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Thép Trang Trung An
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư hóa học Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 20 Triệu Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Seojin Auto
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH TORRECID VIỆT NAM
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hóa học Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Dệt May Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN làm việc tại Hậu Giang thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư hóa học Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hóa học CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH M.E.Nikkiso Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Suntech Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Suntech Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hóa học Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Green I-Park
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hóa học Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Dmh
800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty TNHH Datafa làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty TNHH Datafa
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH PET UNIVERSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH PET UNIVERSE
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VCAF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VCAF
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOA DOANH
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Andros Asia - Công Ty TNHH Sản Xuất Trái Cây Hùng Phát làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận Andros Asia - Công Ty TNHH Sản Xuất Trái Cây Hùng Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty TNHH Hoei VN
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm hóa chất/ mỹ phẩm ngày càng trở nên phổ biến tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng… với mức thu nhập trong khoảng từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Vị trí này yêu cầu ứng viên có kiến thức về hóa học, kỹ năng nghiên cứu phát triển và kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm

Việc làm hóa chất/mỹ phẩm bao gồm những công việc liên quan đến nghiên cứu, sản xuất, phát triển, kiểm tra chất lượng và phân phối các sản phẩm hóa chất, mỹ phẩm. Một số vị trí phổ biến bao gồm kỹ sư hóa học, chuyên viên nghiên cứu và phát triển (R&D), nhân viên kiểm tra chất lượng và chuyên gia quản lý sản xuất.

Người làm việc trong ngành hóa chất/mỹ phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường và tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe. Họ cũng góp phần vào việc sáng tạo và cải tiến sản phẩm mới, mang lại giá trị cho người tiêu dùng và phát triển thương hiệu.

Ngành hóa chất/mỹ phẩm mang lại nhiều cơ hội thăng tiến với các vị trí quản lý, chuyên gia kỹ thuật cao cấp hoặc phát triển thành giám đốc sản xuất, giám đốc nghiên cứu và phát triển. Những người có kỹ năng chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp với mức thu nhập vô cùng hấp dẫn.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm hóa chất ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm hóa chất ngày càng tăng cao

2. Mức lương trung bình của việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm

Theo thông tin tìm hiểu của Job3s, thu nhập trong lĩnh vực hóa chất/mỹ phẩm có sự chênh lệch tùy theo cấp bậc và vai trò công việc. Mức lương trung bình trong ngành nghề này dao động từ 8.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ/tháng, với các vị trí cấp cao có thể nhận về thu nhập lên đến 30.000.000 VNĐ hoặc cao hơn.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh

8.000.000 – 15.000.000

Nhân viên vận hành, sản xuất

9.000.000 – 18.000.000

Nhân viên quản lý chất lượng

12.000.000 – 20.000.000

Nhân viên nghiên cứu và phát triển (R&D)

15.000.000 – 20.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm

Việc làm hóa chất/mỹ phẩm chủ yếu thực hiện những công việc liên quan đến nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Một số nhiệm vụ chủ yếu của công việc này như sau:

  • Quản lý quy trình sản xuất và đóng gói sản phẩm.

  • Lập kế hoạch sản xuất và giám sát tiến độ sản xuất mỹ phẩm.

  • Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và thành phẩm trong mỹ phẩm.

  • Nghiên cứu và phát triển công thức sản phẩm hóa mỹ phẩm mới.

  • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc chọn lựa mỹ phẩm phù hợp với nhu cầu.

  • Đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn, vệ sinh và môi trường trong sản xuất.

  • Cập nhật xu hướng thị trường và nhu cầu người tiêu dùng trong ngành mỹ phẩm.

  • Đánh giá hiệu quả của sản phẩm qua các thử nghiệm lâm sàng hoặc khảo sát người tiêu dùng.

Việc làm hóa chất chủ yếu xoay quanh công việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm
Việc làm hóa chất chủ yếu xoay quanh công việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm

4. Yêu cầu đối với việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm

Để làm việc trong ngành Hóa chất/Mỹ phẩm, ứng viên cần có nền tảng kiến thức vững vàng về hóa học, cùng với khả năng sáng tạo cũng như nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Ngoài ra, việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh và hiểu biết về xu hướng tiêu dùng cũng là những yếu tố quan trọng trong công việc này. Cụ thể:

  • Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

  • Tinh thần cầu tiến, học hỏi và sẵn sàng với những thử thách mới.

  • Có khả năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công thức sáng tạo.

  • Kiến thức vững về quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm mỹ phẩm.

  • Am hiểu về quy định pháp lý và tiêu chuẩn an toàn trong ngành mỹ phẩm.

  • Tốt nghiệp chuyên ngành Hóa học, Hóa mỹ phẩm, Công nghệ sinh học hoặc các ngành liên quan.

Ứng viên cần có kiến thức vững vàng về hóa học cùng khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Ứng viên cần có kiến thức vững vàng về hóa học cùng khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm

5. Một số việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm phổ biến

Việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm cung cấp nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người lao động với đa dạng công việc từ nghiên cứu phát triển sản phẩm đến các công việc liên quan đến quản lý chất lượng và sản xuất. Mỗi vị trí đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

5.1. Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm chịu trách nhiệm phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đồng thời đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Họ cũng cần thực hiện nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xây dựng chiến lược tiếp thị để thúc đẩy doanh số. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán là yếu tố quan trọng mà nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực này cần phải có.

Nhân viên kinh doanh việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm chịu trách nhiệm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm
Nhân viên kinh doanh việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm chịu trách nhiệm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm

5.2. Nhân viên vận hành, sản xuất

Nhân viên vận hành, sản xuất chịu trách nhiệm trực tiếp tham gia vào các công đoạn sản xuất sản phẩm mỹ phẩm, từ khâu pha chế đến đóng gói thành phẩm. Nhân viên vận hành cần đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra trơn tru, đúng tiêu chuẩn và tuân thủ những yêu cầu về an toàn lao động. Công việc này yêu cầu sự tỉ mỉ, kỹ lưỡng và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

5.3. Nhân viên quản lý chất lượng

Nhân viên quản lý chất lượng làm nhiệm vụ giám sát và kiểm tra toàn bộ quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn về chất lượng và an toàn. Họ thực hiện thử nghiệm, phân tích mẫu sản phẩm và xử lý những vấn đề liên quan đến chất lượng nếu có. Vị trí này đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về tiêu chuẩn chất lượng, quy trình kiểm tra và khả năng làm việc nhóm tốt với những đội ngũ khác trong công ty.

Nhân viên quản lý chất lượng đảm nhiệm việc giám sát và kiểm tra toàn bộ quá trình sản xuất
Nhân viên quản lý chất lượng đảm nhiệm việc giám sát và kiểm tra toàn bộ quá trình sản xuất

5.4. Nhân viên nghiên cứu và phát triển (R&D)

Nhân viên R&D trong việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển công thức sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có. Họ làm việc chặt chẽ với bộ phận khác để thử nghiệm thành phần mới, đánh giá hiệu quả và khả năng ứng dụng những thành phần đó trong thực tế. Công việc này đòi hỏi sự sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu khoa học và khả năng nắm bắt xu hướng tiêu dùng một cách nhạy bén.

6. Khu vực tuyển dụng việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm

Việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm ngày càng phát triển mạnh mẽ tại nhiều thành phố lớn, nơi tập trung nhiều công ty sản xuất, nghiên cứu và phân phối sản phẩm. Những khu vực này luôn có nhu cầu tuyển dụng cao và là cơ hội hấp dẫn cho những ai muốn gia nhập lĩnh vực này.

6.1. Việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm tại Hà Nội

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm chủ yếu đến từ những công ty chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm tiêu dùng, đặc biệt là mỹ phẩm và ngành dược phẩm. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành tiêu dùng tại miền Bắc, các vị trí như nhân viên R&D, quản lý chất lượng và nhân viên kinh doanh đang có nhu cầu tuyển dụng cao.

Công ty tại Hà Nội thường yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong ngành và kỹ năng giao tiếp tốt
Công ty tại Hà Nội thường yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong ngành và kỹ năng giao tiếp tốt

6.2. Việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng cho các công ty muốn mở rộng sản xuất và phân phối sản phẩm mỹ phẩm, đặc biệt là sản phẩm xuất khẩu. Sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất và nhu cầu tiêu dùng trong khu vực miền Trung khiến nhu cầu tuyển dụng tại đây tăng trưởng mạnh mẽ. Công ty mỹ phẩm và hóa chất tại Đà Nẵng thường tìm kiếm ứng viên cho vị trí sản xuất, vận hành và nghiên cứu sản phẩm, đồng thời yêu cầu ứng viên có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực lớn trong quá trình làm việc.

6.3. Việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm tại TP. HCM

Với vai trò là trung tâm kinh tế của Việt Nam, TP. HCM luôn là nơi có nhu cầu tuyển dụng lớn trong ngành Hóa chất/Mỹ phẩm. Tại đây, những công ty trong lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp và dược phẩm liên tục mở rộng và phát triển, đòi hỏi lực lượng lao động dồi dào cho nhiều vị trí từ nghiên cứu sản phẩm đến quản lý chất lượng hay sản xuất và kinh doanh.

TP. HCM cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực hóa chất
TP. HCM cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực hóa chất

6.4. Việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm tại Quảng Ninh

Quảng Ninh đang dần trở thành một trung tâm công nghiệp phát triển với nhiều khu công nghiệp và nhà máy sản xuất. Nhu cầu tuyển dụng trong ngành Hóa chất/Mỹ phẩm tại đây cũng vì thế cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong công ty chuyên sản xuất sản phẩm mỹ phẩm cho thị trường xuất khẩu. Các vị trí như kỹ sư sản xuất, kiểm tra chất lượng và R&D luôn được công ty tại Quảng Ninh tìm kiếm, đồng thời cũng tạo ra cơ hội cho những ứng viên có kỹ năng và chuyên môn trong lĩnh vực này.

7. Thách thức & các mối nguy khi làm việc với hóa chất

Trong quá trình làm việc với hóa chất, đặc biệt trong ngành Hóa chất/Mỹ phẩm, người lao động thường phải đối mặt với vô vàn thách thức và mối nguy hiểm tiềm ẩn. Việc sử dụng, xử lý và bảo quản hóa chất không đúng cách có thể gây ra các tai nạn nghiêm trọng đối với sức khỏe và môi trường. Cụ thể:

  • Ngộ độc và kích ứng: Việc tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất độc hại có thể gây ngộ độc, kích ứng da, mắt hoặc đường hô hấp. Thậm chí, một số chất có thể gây tổn thương lâu dài nếu không được xử lý kịp thời.

  • Nguy cơ cháy nổ: Một số hóa chất dễ cháy, dễ nổ hoặc phản ứng mạnh khi tiếp xúc với các chất khác có thể gây ra nguy cơ cháy nổ trong quá trình sản xuất và bảo quản.

  • Ô nhiễm môi trường: Việc xử lý và thải bỏ hóa chất không đúng cách có thể gây ô nhiễm đất, nước và không khí, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

  • Bệnh nghề nghiệp: Tiếp xúc lâu dài với hóa chất trong môi trường không đảm bảo có thể gây ra các bệnh nghề nghiệp lâu năm như hen suyễn, viêm da tiếp xúc hay thậm chí ung thư.

Nhân viên việc làm hóa chất cần được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ trong quá trình làm việc
Nhân viên việc làm hóa chất cần được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ trong quá trình làm việc

Với sự phát triển không ngừng của việc làm Hóa chất/Mỹ phẩm, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực này ngày càng cao, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng. Công việc này yêu cầu kiến thức chuyên môn vững vàng, sự sáng tạo và khả năng làm việc dưới áp lực. Các chuyên viên Hóa chất/Mỹ phẩm cũng cần xây dựng kỹ năng quản lý chất lượng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm.