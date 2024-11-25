Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Yên Bái thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Yên Bái: KCN Phía Nam, Văn Phú, TP Yên Bái, TP Yên Bái, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thực hiện công việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

- Tham gia vào chạy các sản phẩm thử nghiệm.

- Tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, giám sát việc thực hiện các quy trình quản lý chất lượng trong sản xuất.

- Có kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá, triển khai công việc theo kế hoạch, tư duy linh hoạt,

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và một số thiết bị trong phòng Lab

- Đọc hiểu tài liệu bằng tiếng anh.

- Nam/Nữ từ 22-38 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên với chuyên ngành hóa hoặc chuyên ngành kỹ thuật máy móc, cơ khí, điện có kinh nghiệm làm QC hoặc R&D ở các nhà máy nhựa, gỗ, taical...;





- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành nhựa, đọc hiểu tài liệu bằng tiếng anh.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8 – 15 triệu/ tháng (tùy năng lực và kinh nghiệp);

- Được ăn trưa tại Công ty, được cấp đầy đủ thiết bị làm việc

- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lương tháng 13; chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ...;

- Được nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ các ngày lễ tết, đóng BHXH theo quy định;

- Được review lương theo quy định chung của Công ty;

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhân văn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu

