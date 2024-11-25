Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Yên Bái thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Yên Bái: KCN Phía Nam, Văn Phú, TP Yên Bái, TP Yên Bái, Thành phố Yên Bái
Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Thực hiện công việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
- Tham gia vào chạy các sản phẩm thử nghiệm.
- Tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, giám sát việc thực hiện các quy trình quản lý chất lượng trong sản xuất.
- Có kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá, triển khai công việc theo kế hoạch, tư duy linh hoạt,
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và một số thiết bị trong phòng Lab
- Đọc hiểu tài liệu bằng tiếng anh.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ từ 22-38 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên với chuyên ngành hóa hoặc chuyên ngành kỹ thuật máy móc, cơ khí, điện có kinh nghiệm làm QC hoặc R&D ở các nhà máy nhựa, gỗ, taical...;
- Có kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá, triển khai công việc theo kế hoạch, tư duy linh hoạt;
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và một số thiết bị trong phòng Lab;
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành nhựa, đọc hiểu tài liệu bằng tiếng anh.
Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 8 – 15 triệu/ tháng (tùy năng lực và kinh nghiệp);
- Được ăn trưa tại Công ty, được cấp đầy đủ thiết bị làm việc
- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lương tháng 13; chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ...;
- Được nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ các ngày lễ tết, đóng BHXH theo quy định;
- Được review lương theo quy định chung của Công ty;
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhân văn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
