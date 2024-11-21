Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty TNHH EBC GROUP làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 6 - KCN Giang Điền, Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và phát triển đa dạng các sản phẩm Mỹ phẩm/Chất tẩy rửa/Dầu gội/Sữa tắm...

Cải tiến sản phẩm và giảm giá thành thành sản phẩm.

Thực hiện đăng ký các hồ sơ sản phẩm với cơ quan Nhà nước.

Một số công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Hóa hữu cơ/Công nghệ sinh học/Dược

Có kinh nghiệm từ 2 năm phát triển sản phẩm Mỹ phẩm/Chất tẩy rửa (bắt buộc).

Chăm chỉ, chịu khó

Tại Công ty TNHH EBC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao theo năng lực, được xem xét tăng lương hàng năm

Chế độ nghỉ lễ, đóng BHXH-BHYT theo quy định nhà nước

Lương thưởng tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật, ...

Du lịch hàng năm, tất niên

Có xe đưa rước từ TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH EBC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin