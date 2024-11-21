Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty TNHH EBC GROUP làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH EBC GROUP
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH EBC GROUP

Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Tại Công ty TNHH EBC GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 6

- KCN Giang Điền, Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và phát triển đa dạng các sản phẩm Mỹ phẩm/Chất tẩy rửa/Dầu gội/Sữa tắm...
Cải tiến sản phẩm và giảm giá thành thành sản phẩm.
Thực hiện đăng ký các hồ sơ sản phẩm với cơ quan Nhà nước.
Một số công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Hóa hữu cơ/Công nghệ sinh học/Dược
Có kinh nghiệm từ 2 năm phát triển sản phẩm Mỹ phẩm/Chất tẩy rửa (bắt buộc).
Chăm chỉ, chịu khó

Tại Công ty TNHH EBC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao theo năng lực, được xem xét tăng lương hàng năm
Chế độ nghỉ lễ, đóng BHXH-BHYT theo quy định nhà nước
Lương thưởng tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật, ...
Du lịch hàng năm, tất niên
Có xe đưa rước từ TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH EBC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH EBC GROUP

Công ty TNHH EBC GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 3, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

