Tuyển Hoá chất/Hoá mỹ phẩm CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL

Hoá chất/Hoá mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hoá chất/Hoá mỹ phẩm Tại CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Xe đưa rước tại Q2

- Đi cao tốc, Quận 2, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Hoá chất/Hoá mỹ phẩm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Pha màu-chỉnh màu sơn móng tay
– Pha màu/ chỉnh màu theo mẫu yêu cầu.
– Lập công thức màu;
– Đảm bảo chất lượng pha màu
– Theo dõi kiểm tra sản phẩm/bảng màu
- Kiểm tra hoạt động các thiết bị, công cụ, hiệu chuẩn các thiết bị phân tích trong phòng thínghiệm và khu vực pha màu thuộc phạm vi quản lý.
- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện vệ sinh các thiết bị sản xuất theo đúng quy định
- Báo cáo số liệu phân tích, kết quả kiểm tra nguyên vật liệu, thành phẩm, sự cố phát sinh trong sản xuất.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên nghành hóa, hóa vô cơ, hóa dầu, hóa phân tích, mỹ thuật công nghiệp
- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm pha và chỉnh màu tại các trung tâm làm đẹp hoặc Nhà máy sản xuất sơn màu.
- Hiểu biết về kỹ thuật sơn móng là một lợi thế.
- Không bị mù màu. Các tật khúc xạ về mắt

Tại CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10 - 15 triệu
- Hỗ trợ cơm trưa
- Hỗ trợ xe đưa rước Từ HCM - Đồng Nai (Đi cao tốc)
- Được thỏa thuận thêm về PHÚC LỢI khác
- Lương OT, tăng ca nếu có
- Lương tháng 13, thưởng hiệu suất, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỷ,....
- Chinh sách tăng lương định kỳ
- Được tham gia đẩy đủ BHXH, BHYT, BH Thất Nghiệp,.. theo đúng quy định
- Cấp bảo hộ lao động, công cụ dụng cụ làm việc
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng.
Thời gian làm việc đi - về: Được đảm bảo luôn đúng giờ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL

CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: An Phú NewCity, Số 09 Nguyễn Hoàng, phường An Phú, Tp Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

