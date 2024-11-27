Tuyển Hoá chất/Hoá mỹ phẩm CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Xe đưa rước tại Q2 - Đi cao tốc, Quận 2, Huyện Long Thành

- Pha màu-chỉnh màu sơn móng tay

– Pha màu/ chỉnh màu theo mẫu yêu cầu.

– Lập công thức màu;

– Đảm bảo chất lượng pha màu

– Theo dõi kiểm tra sản phẩm/bảng màu

- Kiểm tra hoạt động các thiết bị, công cụ, hiệu chuẩn các thiết bị phân tích trong phòng thínghiệm và khu vực pha màu thuộc phạm vi quản lý.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện vệ sinh các thiết bị sản xuất theo đúng quy định

- Báo cáo số liệu phân tích, kết quả kiểm tra nguyên vật liệu, thành phẩm, sự cố phát sinh trong sản xuất.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên nghành hóa, hóa vô cơ, hóa dầu, hóa phân tích, mỹ thuật công nghiệp

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm pha và chỉnh màu tại các trung tâm làm đẹp hoặc Nhà máy sản xuất sơn màu.

- Hiểu biết về kỹ thuật sơn móng là một lợi thế.

- Không bị mù màu. Các tật khúc xạ về mắt

Tại CÔNG TY TNHH NANOZELLE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10 - 15 triệu

- Hỗ trợ cơm trưa

- Hỗ trợ xe đưa rước Từ HCM - Đồng Nai (Đi cao tốc)

- Được thỏa thuận thêm về PHÚC LỢI khác

- Lương OT, tăng ca nếu có

- Lương tháng 13, thưởng hiệu suất, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỷ,....

- Chinh sách tăng lương định kỳ

- Được tham gia đẩy đủ BHXH, BHYT, BH Thất Nghiệp,.. theo đúng quy định

- Cấp bảo hộ lao động, công cụ dụng cụ làm việc

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng.

Thời gian làm việc đi - về: Được đảm bảo luôn đúng giờ

