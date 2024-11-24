Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136 Đường D3, KDC Kiến Á, P.Phước Long B, Tp.Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Quản lý, duy trì hoạt động của Bộ phận chất lượng:
- Nắm bắt được quy trình công nghệ sản xuất, các đặc tính về thủy hải sản
- Chịu trách nhiệm quản lý bộ phận QA/QC và phân bổ công việc cho các nhân viên trong bộ phận.
- Kiểm soát hệ thống chất lượng, hướng dẫn đào tạo cho hệ thống QC/QA. Đánh giá hệ thống, hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
- Xây dựng, triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tới các phòng ban/bộ phận của Công ty.
- Quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm
- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động chất lượng phát triển sản phẩm mới.
- Quản lý chất lượng sản phẩm (đánh giá, thử nghiệm, kiểm tra sản phẩm).
- Tham gia cùng các phòng ban và các phân xưởng để giải quyết các sự cố chất lượng trong quá trình sản xuất, khiếu nại của khách hàng và khiếu nại nhà cung cấp nhằm xử lý, khắc phục/ phòng ngừa các sự cố liên quan đến chất lượng nguyên vật liệu và chất lượng sản phẩm.
- Xây dựng, lập kế hoạch, theo dõi kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Báo cáo cho BGĐ về tình hình chất lượng và kế hoạch khắc phục, cải tiến.
- Rà soát thường xuyên hệ thống văn bản các hệ thống quản lý hiện hành, tổ chức cập nhật, xây dựng chuẩn hóa các tài liệu (quy trình, quy định,...) và làm thủ tục ban hành.
- Tính định mức sản phẩm.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học chuyên ngành liên quan;
Có ít nhất 03 năm làm việc tại vị trí tương đương;
Có kiến thức về HACCAP, 7QC
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc;
Làm việc năng động, nhiệt tình, hòa đồng;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công ty sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thủy hải sản.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định;
Khám sức khỏe định kỳ;
Đánh giá, đề xuất tăng lương mỗi năm một lần;
Lương Tháng 13, thưởng kết quả hoạt động KD cuối mỗi năm;
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái.
Chế độ sinh nhật, lễ, Tết, hiếu hỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 136 Đường D3, KDC Kiến Á, P.Phước Long B, Tp.Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

