Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN

Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: San hô 2A 36 Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch đã đặt ra cho các hoạt động liên quan đến sản phẩm thuộc Brand Feelex
1.Nghiên cứu sản phẩm mới
Nghiên cứu xu hướng thị trường trong ngành hàng để tìm ra sản phẩm đang được ưa chuộng từ đó có các ý tưởng về sản phẩm (tính năng, mẫu mã, bao bì,..)
Đưa ra kế hoạch nghiên cứu - ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt với những sản phẩm thuộc lĩnh vực phụ kiện, đồ chơi 18
2. Cải tiến các sản phẩm hiện có:
Cải tiến những sản phẩm đang có nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao giá trị của thương hiệu Feelex
Mở rộng phân loại các mặt hàng hiện có của Brand
3. Tìm kiếm NCC liên quan
Tiến hành trao đổi về dịch vụ cung ứng. Lấy mẫu thử nghiệm
Trao đổi thông tin về công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm
Lưu trữ thông tin tất cả nhà cung cấp
4. Thực hiện ra mắt sản phẩm theo kế hoạch
5. Làm báo cáo nghiên cứu phát triển sản phẩm theo tuần/ tháng/ năm
6. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết về các sản phẩm 18+
Có kiến thức về thị trường ngành hàng và tâm lý người tiêu dùng
Có laptop cá nhân
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu áp lực
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và trình bày tốt.
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8.000.000đ- 10.000.000đ và phụ cấp ăn ca hoặc thỏa thuận theo năng lực
Ghi nhận đặc biệt (thưởng nóng) dựa trên nỗ lực và kết quả công việc
Các khoản thưởng chung, ngày Lễ, Tết.
Review lương định kì 1 năm/lần.
Du lịch, teambuilding tối thiểu 1 năm/lần.
Có 12 ngày nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: S203 - Vinhomes Ocean Park - Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-phat-trien-du-an-thu-nhap-tren-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job256221
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Yên Bái thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
Hạn nộp: 25/12/2024
Yên Bái Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH EBC GROUP
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty TNHH EBC GROUP làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH EBC GROUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 25 Triệu
VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB
Hạn nộp: 19/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Hạn nộp: 16/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PUNAR
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PUNAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PUNAR
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN
Hạn nộp: 15/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Yên Bái thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
Hạn nộp: 25/12/2024
Yên Bái Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH EBC GROUP
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty TNHH EBC GROUP làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH EBC GROUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 25 Triệu
VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB
Hạn nộp: 19/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Hạn nộp: 16/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PUNAR
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PUNAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PUNAR
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN
Hạn nộp: 15/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam
Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Green Beauty Việt Nam
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất