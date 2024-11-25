Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN
- Hà Nội: San hô 2A 36 Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch đã đặt ra cho các hoạt động liên quan đến sản phẩm thuộc Brand Feelex
1.Nghiên cứu sản phẩm mới
Nghiên cứu xu hướng thị trường trong ngành hàng để tìm ra sản phẩm đang được ưa chuộng từ đó có các ý tưởng về sản phẩm (tính năng, mẫu mã, bao bì,..)
Đưa ra kế hoạch nghiên cứu - ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt với những sản phẩm thuộc lĩnh vực phụ kiện, đồ chơi 18
2. Cải tiến các sản phẩm hiện có:
Cải tiến những sản phẩm đang có nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao giá trị của thương hiệu Feelex
Mở rộng phân loại các mặt hàng hiện có của Brand
3. Tìm kiếm NCC liên quan
Tiến hành trao đổi về dịch vụ cung ứng. Lấy mẫu thử nghiệm
Trao đổi thông tin về công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm
Lưu trữ thông tin tất cả nhà cung cấp
4. Thực hiện ra mắt sản phẩm theo kế hoạch
5. Làm báo cáo nghiên cứu phát triển sản phẩm theo tuần/ tháng/ năm
6. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về thị trường ngành hàng và tâm lý người tiêu dùng
Có laptop cá nhân
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu áp lực
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và trình bày tốt.
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN Thì Được Hưởng Những Gì
Ghi nhận đặc biệt (thưởng nóng) dựa trên nỗ lực và kết quả công việc
Các khoản thưởng chung, ngày Lễ, Tết.
Review lương định kì 1 năm/lần.
Du lịch, teambuilding tối thiểu 1 năm/lần.
Có 12 ngày nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI