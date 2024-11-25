Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: San hô 2A 36 Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch đã đặt ra cho các hoạt động liên quan đến sản phẩm thuộc Brand Feelex

1.Nghiên cứu sản phẩm mới

Nghiên cứu xu hướng thị trường trong ngành hàng để tìm ra sản phẩm đang được ưa chuộng từ đó có các ý tưởng về sản phẩm (tính năng, mẫu mã, bao bì,..)

Đưa ra kế hoạch nghiên cứu - ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt với những sản phẩm thuộc lĩnh vực phụ kiện, đồ chơi 18

2. Cải tiến các sản phẩm hiện có:

Cải tiến những sản phẩm đang có nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao giá trị của thương hiệu Feelex

Mở rộng phân loại các mặt hàng hiện có của Brand

3. Tìm kiếm NCC liên quan

Tiến hành trao đổi về dịch vụ cung ứng. Lấy mẫu thử nghiệm

Trao đổi thông tin về công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm

Lưu trữ thông tin tất cả nhà cung cấp

4. Thực hiện ra mắt sản phẩm theo kế hoạch

5. Làm báo cáo nghiên cứu phát triển sản phẩm theo tuần/ tháng/ năm

6. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có hiểu biết về các sản phẩm 18+

Có kiến thức về thị trường ngành hàng và tâm lý người tiêu dùng

Có laptop cá nhân

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu áp lực

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và trình bày tốt.

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8.000.000đ- 10.000.000đ và phụ cấp ăn ca hoặc thỏa thuận theo năng lực

Ghi nhận đặc biệt (thưởng nóng) dựa trên nỗ lực và kết quả công việc

Các khoản thưởng chung, ngày Lễ, Tết.

Review lương định kì 1 năm/lần.

Du lịch, teambuilding tối thiểu 1 năm/lần.

Có 12 ngày nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển

