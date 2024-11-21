Tuyển Hoá chất/Hoá mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Hoá chất/Hoá mỹ phẩm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Lô 08 KCN Điện Nam

- Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Điện Bàn

Mô Tả Công Việc Hoá chất/Hoá mỹ phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu chuyên sâu về thành phần cấu tạo, kết hợp với phòng Lab kiểm tra thành phần phụ gia – hoá chất đang sử dụng.
- Đề xuất những trang thiết bị phục vụ cho công việc
- Triển khai khu vực phòng lưu mẫu, Kiểm tra chất lượng đầu vào mỗi lô hàng phụ gia, hoá chất nhập mới. Triển khai lấy xác suất trộn cấp liệu sản xuất để phòng ngừa rủi ro và phản hồi với nhà cung ứng.
- Theo dõi công thức trộn nguyên liệu, điều chỉnh công thức để ra sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng và tối ưu chi phí sản xuất (đối với phụ gia, hoá chất đang sử dụng)
- Tìm kiếm đơn vị cung cấp mới có giá thành và chất lượng tốt hơn để thay thế (có chi tiết phân tích đánh gia cụ thể)
- Tham gia đề xuất phương án cải tiến sản xuất
- Phối hợp với đội ngũ sản xuất, giám sát chất lượng đầu ra để cải thiện chất lượng và hiệu suất sản phẩm.
- Tạo thiết kế cấp liệu trộn riêng, đặc trưng để tạo ra sự khác biệt sản phẩm so với thị trường
- Tổng hợp ghi chép kết quả và báo cáo kết quả theo định kỳ
- Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hoá Polymer
- Kinh nghiệm từ 1 - 2 năm
- Có kinh nghiệm trong nghiên cứu hóa chất, phụ gia trong ngành nhựa, gỗ nhựa là một lợi thế.
- Phẩm chất cá nhân/ thái độ: Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nghiêm túc, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập & Phúc lợi: Theo chính sách phúc lợi của công ty.
- Lương: Thỏa thuận.
- Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN), nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động.
- Thưởng các ngày lễ lớn, lương tháng 13 hàng năm.
- Tham gia các hoạt động gắn kết ý nghĩa.
- Và nhiều phúc lợi khác theo quy định của luật lao động Việt Nam.
- Môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến, năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 04 , đường số 3, KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Quảng Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

