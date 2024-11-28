Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT

Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 89 Đường D11 Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất và phát triển sản phẩm nước uống mới theo mục tiêu của công ty.
- Thực hiện chuyển giao nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất cho các nhà máy.
- Phối hợp bộ phận thu mua tìm kiếm, đánh giá nguồn nguyên liệu và thiết bị cho các sản phẩm của công ty.
- Nghiên cứu phát triển bao bì, nhãn,... phù hợp cho các sản phẩm của công ty.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, phân tích và đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra;
- Hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của cấp trên,...

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nước giải khát.
- Có thể làm việc trong môi trường áp lực cao.
- Kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng lập kế hoạch.
- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cơm trưa 25k/ ngày.
- Mỗi tháng được thưởng KPI. Dựa vào mức độ hoàn thành công việc trong tháng.
- Đầy đủ chế độ bảo hiểm, phép năm theo quy định.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển.
- Chế độ lương, thưởng và phúc lợi theo quy định chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 89 Đường D11, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

