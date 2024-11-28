Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89 Đường D11 Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất và phát triển sản phẩm nước uống mới theo mục tiêu của công ty.

- Thực hiện chuyển giao nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất cho các nhà máy.

- Phối hợp bộ phận thu mua tìm kiếm, đánh giá nguồn nguyên liệu và thiết bị cho các sản phẩm của công ty.

- Nghiên cứu phát triển bao bì, nhãn,... phù hợp cho các sản phẩm của công ty.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, phân tích và đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra;

- Hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của cấp trên,...

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nước giải khát.

- Có thể làm việc trong môi trường áp lực cao.

- Kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng lập kế hoạch.

- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cơm trưa 25k/ ngày.

- Mỗi tháng được thưởng KPI. Dựa vào mức độ hoàn thành công việc trong tháng.

- Đầy đủ chế độ bảo hiểm, phép năm theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển.

- Chế độ lương, thưởng và phúc lợi theo quy định chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin