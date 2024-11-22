Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods

Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Tại Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 46 đường số 2, khu dân cư Kim Sơn, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Phối hợp với các bộ phận khác để có thể khảo sát về tình hình thị trường.
- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm với nhu cầu của khách hàng.
- Thực hiện các công việc về cải tiến và chỉnh sửa sản phẩm theo các yêu cầu của cấp trên.
- Đối với các sản phẩm mà khách hàng khiếu nại hoặc phát hiện ra lỗi thì nhân viên phải tiến hành thu hồi ngay.
- Tham gia test món, đánh giá món, cải tiến công thức.
- Đảm bảo về việc phát triển các sản phẩm tuân thủ theo quy định, tiêu chuẩn pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác mà cấp trên phân công.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm liên quan đến R&D thực phẩm từ 1 -3 năm, liên quan đến R&D nhà máy, phát triển sản phẩm mới, thử món,...
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel).
Có trách nhiệm trong công việc, trung thực và chủ động.

Tại Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + Phụ cấp + Phụ cấp cơm
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng lương tháng 13; Lương tháng 14 theo tình hình kinh doanh của công ty
Thưởng thâm niên; Ngày phép năm tăng theo thâm niên làm việc.
Thưởng các kỳ lễ theo quy chế công ty.
Có chế độ phát triển, đào tạo bản thân.
Cung cấp đồng phục, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc,....
Đi du lịch 1 năm/lần, tham gia các hoạt động ngoại khóa hằng quý hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods

Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Đường số 4, Khu Dân Cư Kim Sơn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

