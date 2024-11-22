Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ

Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô số 23

- 1 và 23

- 5, Đường số 6, Khu Công Nghiệp Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Chuyên viên R&D Hệ Thống
- Thiết lập và ban hành các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng NVL, BTP, TP, hóa chất theo luật định.
- Phụ trách cập nhật, kiểm soát BOM bán thành phẩm, thành phẩm trên SAP
- Phụ trách kiểm soát nhãn, sản phẩm và thông báo nội bộ/ đào tạo.
- Theo dõi, đánh giá chất lượng, tính ổn định của các sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến, thử nghiệm của R&D.
- Kiểm nghiệm mẫu shelflife RD định kỳ về TPDD, ATTP.
- Ban hành, kiểm soát các hồ sơ tài liệu liên quan đến RDNM
Chuyên viên R&D chuyển giao & ứng dụng
- Quản lý các dự án chạy thử nghiệm (SPM, NVL, công nghệ mới).
- Xây dựng QTSX, HDCB và triển khai ban hành đến khối sản xuất.
- Đào tạo cho bộ phận các khối nhà máy khi thay đổi quy trình công nghệ, sản phẩm mới, nguyên vật liệu mới.
- Xây dựng và chuẩn hóa Matrix CIP, Matrix chuyển đổi sản phẩm, Matrix tái chế sản phẩm.
-Quản lý, thực thi các cải tiến liên quan đến quy trình công nghệ, chất lượng và tối ưu hoá quy trình sản xuất về chất lượng, chi phí, thời gian.
'- Xây dựng hướng dẫn cảm quan, đào tạo cảm quan các sản phẩm mới

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính/Độ tuổi/ Tình trạng hôn nhân: Nữ/Nam trên 25 tuổi
- Trình độ học vấn/ chuyên môn: Cao đẳng thực phẩm/sinh học trở lên
- Số năm kinh nghiệm: 01 năm tại ví trí tương đương, hiểu biết thấu đáo & có kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất sản phẩm.
- Kỹ năng khác: Thành thạo sử dụng vi tính, kỹ năng cơ bản và word, excel, Powerpoint
- Phẩm chất cá nhân: Sức khoẻ tốt, năng động & chủ động & quyết đoán trong công việc; có năng lực sáng tạo, Kỹ năng tương tác tốt, tin thần Win- Win trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:Thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ngay sau ký hợp đồng
- Du lịch, khám sức khỏe, Year End Party... hằng năm
- Tăng lương định kì, thưởng tháng lương 13
- Có xe đưa rước từ HCM-THỦ DẦU MỘT, AN TÂY, MỸ PHƯỚC, BẾN CÁT
- Nghỉ phép năm
- Công tác phí
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, được tham gia các khóa đào tạo của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ

CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 23-1 và 23-5, Đường số 6, KCN Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

