Tuyển Hoá chất/Hoá mỹ phẩm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LẠC PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hoá chất/Hoá mỹ phẩm Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Phụ trách kiểm tra, xử lý hàng hóa theo yêu cầu của CEO

Đảm bảo, kiểm soát và giải quyết được tính an toàn của các hóa chất

Làm việc với khách hàng, cung cấp kỹ thuật và dịch vụ đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Chịu trách nhiệm thử nghiệm sản phẩm, lập tiêu chuẩn phân tích và báo cáo.

Chấp nhận đi công tác

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: NAM (tuổi 23-40)

NAM

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành hóa học và hoạt động hóa học.

Ứng viên có kinh nghiệm hoặc vị trí tương đương

Có khả năng sử dụng Microsoft: word, excel, power point.

Có thể đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật tiếng Anh (căn bản)

Có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống khéo léo.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Nghiêm chỉnh tôn trọng kỷ luật công ty và quy định của pháp luật.

Tác phong năng động, sáng tạo, không ngại đi công tác xa.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, cần cù và có trách nhiệm với công việc được giao, tỉ mỉ và chính xác trong công việc, chịu được áp lực cao

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LẠC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, công bằng. Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Các chế độ phúc lợi, thưởng lễ, tết, hiếu hỷ, sinh nhật, theo quy định của Công Ty.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ của người lao động theo Luật lao động Việt Nam (BHYT, BHXH,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LẠC PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin