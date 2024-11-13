Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 179 Đường Số 6, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Tân

Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị/vật tư y tế.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng.

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị/vật tư y tế.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan (Y tế, Dược, Kinh tế...).

Có kiến thức về các sản phẩm/dịch vụ trong lĩnh vực thiết bị/vật tư y tế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển

