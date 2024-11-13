Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS

Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 179 Đường Số 6, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị/vật tư y tế.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng.
Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng.
Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị/vật tư y tế.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan (Y tế, Dược, Kinh tế...).
Có kiến thức về các sản phẩm/dịch vụ trong lĩnh vực thiết bị/vật tư y tế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS

CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 179 Đường Số 6, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

