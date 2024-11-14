Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Giới thiệu sản phẩm, bán và triển khai các nhóm sản phẩm trang thiết bị Y tế (Máy huyết áp, Máy tiểu đường, Cơ xương khớp .... ) ở các kênh: Phòng khám, Bệnh viện.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các bác sĩ, dược sĩ, khoa dược, bệnh viện, phòng khám để bán sản phẩm của công ty.

Tham gia và điều phối các hoạt động đấu thầu tại Bệnh viện.

Hỗ trợ triển khai các chương trình huấn luyện, phát triển kiến thức, kỹ thuật về sản phẩm đến khách hàng

Thực hiện các công việc theo sự phân công của Giám đốc kinh doanh.

Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu.

Khu vực hoạt động: Thành phố Hồ Chí Minh

40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

373/14 Nguyễn Kiệm, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Nam/nữ từ 24 tuổi trở lên.

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Y/Dược (đối với các trường hợp không đúng chuyên ngành nhưng đã có kinh nghiệm cũng sẽ được xem xét tuyển dụng).

Kinh nghiệm: Từ 01 năm trở lên tại vị trí tương đương.

Anh văn: Giao tiếp thông thường với đối tác người nước ngoài; đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

Kiến thức liên quan: Có kiến thức và kinh nghiệm thị trường về vật tư,thiết bị y tế tại các Phòng khám, Bệnh viện. Am hiểu hoạt động trong ngành trang thiết bị Y Tế.

Tính cách cá nhân và phong cách làm việc: Nhanh nhẹn và linh họat; Trung thực; Tính trách nhiệm cao trong công việc; Chuyên nghiệp và khoa học.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 vnd + Hoa hồng theo kết quả kinh doanh.

Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm công việc.

Tham gia BHXH, khám sức khoẻ, Team building và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty

Thời gian làm việc từ thứ 2 - đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 & CN hàng tuần)

Được tham gia các khóa học/đào tạo về sản phẩm từ các hãng sản xuất hàng đầu.

