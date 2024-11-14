Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG

Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Giới thiệu sản phẩm, bán và triển khai các nhóm sản phẩm trang thiết bị Y tế (Máy huyết áp, Máy tiểu đường, Cơ xương khớp .... ) ở các kênh: Phòng khám, Bệnh viện.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các bác sĩ, dược sĩ, khoa dược, bệnh viện, phòng khám để bán sản phẩm của công ty.
Tham gia và điều phối các hoạt động đấu thầu tại Bệnh viện.
Hỗ trợ triển khai các chương trình huấn luyện, phát triển kiến thức, kỹ thuật về sản phẩm đến khách hàng
Thực hiện các công việc theo sự phân công của Giám đốc kinh doanh.
Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu.
Khu vực hoạt động: Thành phố Hồ Chí Minh
40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
373/14 Nguyễn Kiệm, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 24 tuổi trở lên.
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Y/Dược (đối với các trường hợp không đúng chuyên ngành nhưng đã có kinh nghiệm cũng sẽ được xem xét tuyển dụng).
Kinh nghiệm: Từ 01 năm trở lên tại vị trí tương đương.
Anh văn: Giao tiếp thông thường với đối tác người nước ngoài; đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.
Kiến thức liên quan: Có kiến thức và kinh nghiệm thị trường về vật tư,thiết bị y tế tại các Phòng khám, Bệnh viện. Am hiểu hoạt động trong ngành trang thiết bị Y Tế.
Tính cách cá nhân và phong cách làm việc: Nhanh nhẹn và linh họat; Trung thực; Tính trách nhiệm cao trong công việc; Chuyên nghiệp và khoa học.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 vnd + Hoa hồng theo kết quả kinh doanh.
Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm công việc.
Tham gia BHXH, khám sức khoẻ, Team building và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty
Thời gian làm việc từ thứ 2 - đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 & CN hàng tuần)
Được tham gia các khóa học/đào tạo về sản phẩm từ các hãng sản xuất hàng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Fosco, 40 Bà Huyện Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

