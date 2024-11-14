Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Số lượng tuyển: 03 (bán hàng vật tư y tế về tim mạch, nha khoa)

Tìm hiểu nhu cầu và giới thiệu các sản phẩm vật tư (tim mạch, nha khoa) cho khách hàng (bệnh viện, cơ sở y tế)

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng

Lập kế hoạch bán hàng, báo cáo, phân tích thị trường, đề xuất giải pháp bán hàng

Tham gia hỗ trợ việc tổ chức, hậu cần các hội thảo, hội nghị về y tế tim mạch, nha khoa

Phối hợp với bộ phận liên quan trong việc hoàn tất hồ sơ thầu, hợp đồng bán hàng.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 01 năm trở lên về bán hàng y tế

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Y dược...

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Chủ động, có tinh thần học hỏi, có sức khỏe

Làm việc tại TP. HCM và công tác các tỉnh miền Tây (1-2 ngày) khi cần

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 12 - 16 Triệu + Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc: Tổng thu nhập up to 30 Triệu

Được đào tạo bổ sung về sản phẩm (tim mạch, nha khoa)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước, bảo hiểm tai nạn

Phụ cấp điện thoại, phụ cấp đi lại, phụ cấp công tác

Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH

