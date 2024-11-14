Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH

Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Số lượng tuyển: 03 (bán hàng vật tư y tế về tim mạch, nha khoa)
Tìm hiểu nhu cầu và giới thiệu các sản phẩm vật tư (tim mạch, nha khoa) cho khách hàng (bệnh viện, cơ sở y tế)
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng
Lập kế hoạch bán hàng, báo cáo, phân tích thị trường, đề xuất giải pháp bán hàng
Tham gia hỗ trợ việc tổ chức, hậu cần các hội thảo, hội nghị về y tế tim mạch, nha khoa
Phối hợp với bộ phận liên quan trong việc hoàn tất hồ sơ thầu, hợp đồng bán hàng.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 01 năm trở lên về bán hàng y tế
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Y dược...
Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Chủ động, có tinh thần học hỏi, có sức khỏe
Làm việc tại TP. HCM và công tác các tỉnh miền Tây (1-2 ngày) khi cần

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 12 - 16 Triệu + Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc: Tổng thu nhập up to 30 Triệu
Được đào tạo bổ sung về sản phẩm (tim mạch, nha khoa)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước, bảo hiểm tai nạn
Phụ cấp điện thoại, phụ cấp đi lại, phụ cấp công tác
Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 343E/17-343E/18 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

