Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48 Long Hưng, Phường 7, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

• Lập kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh theo khu vực được phân công: duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới

• Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số toàn khu vực phụ trách

• Thu thập thông tin khách hàng và đối thủ cạnh tranh, phản hồi về cho BGĐ và quản lý kinh doanh

• Tham mưu cho các cấp lãnh đạo về các thông tin thị trường, đề xuất chiến thuật kinh doanh phù hợp

• Thường xuyên tiếp xúc khách hàng, nắm rõ các thông tin của khách hàng. Tiếp nhận các phản ánh và yêu cầu của khách hàng về sản phẩm của Công ty, công tác giao hàng... Báo cáo với Ban lãnh đạo, Trưởng bộ phận về những khiếu nại và nhu cầu của khách hàng để tìm ra hướng giải quyết

• Hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc khách hàng thanh toán công nợ cho đến khi khách hàng đã thanh toán xong

• Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – Sáng thứ 7

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học các khối trường Kinh tế, QTKD, Marketing, Y tế

• Tuổi: Trên 25 tuổi

• Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén

• Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt

• Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản từ 10 - 15 Triệu (theo năng lực) + Hoa hồng và thưởng quý (Upto 30Tr/Tháng) được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc

• Được tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên môn và phát triển kỹ năng

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, coi trọng giá trị con người

• Hỗ trợ 100% chi phí tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHNT cho NLĐ

• Quyền lợi đặc biệt: Có cơ hội lên làm Nhóm Trưởng hoặc Trưởng phòng Kinh doanh với các chế độ đi kèm ( Lương/ Thưởng, Thời gian làm việc... )

• Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham quan du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan nhân các ngày đặc biệt,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC

