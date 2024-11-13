Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG
- Hồ Chí Minh: Khu Đô thị Sa La, Phường An Lợi Đông, Thành Phố Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xây dựng kế hoạch kinh doanh, chính sách bán hàng mang tính khả thi và phù hợp từng thời kỳ
Giới thiêu sản phẩm công ty đến khách hàng là các bác sĩ, dược sĩ kênh bệnh viện, phòng khám, thẩm mỹ viện, spa....
Phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường, tăng doanh số.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết với những kháchhàng trọng điểm
Đàm phán ký kết và theo dõi các hợp đồng
Soạn thảo, thương lượng với khách hàng về các điều khoản liên quan đến hợp đồng và sản phẩm cung cấp
Báo cáo tình hình, kết quả kinh doanh tháng/quý
Tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh khi giao dịch với khách hàng
Hỗ trợ thu hồi công nợ (phối hợp với kế toán)...
Hỗ trợ Bộ phận kỹ thuật giao hàng
Hỗ trợ PhòngVận Hành trong hội thảo, triển lãm...
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
Ứng viên có kinh nghiệm Sales
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh máy móc, thiết bị thẩm mỹ.
Chăm chỉ, cẩn thận và tỉ mỉ
Khả năng tự quản lý tốt thời gian và công việc
Tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình
Trung thực, năng động, sáng tạo
Khả năng phân tích, nhận định, tư duy logic tốt.
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chính sách hoa hồng theo doanh số tháng/năm
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH ..), chế độ du lịch hàng năm.
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm
Tham gia các khóa huấn luyện về kiến thức chuyên môn, kiến thức sản phẩm
Thưởng, lễ, tết hưởng nguyên lương theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI