Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Đô thị Sa La, Phường An Lợi Đông, Thành Phố Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh, chính sách bán hàng mang tính khả thi và phù hợp từng thời kỳ

Giới thiêu sản phẩm công ty đến khách hàng là các bác sĩ, dược sĩ kênh bệnh viện, phòng khám, thẩm mỹ viện, spa....

Phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường, tăng doanh số.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết với những kháchhàng trọng điểm

Đàm phán ký kết và theo dõi các hợp đồng

Soạn thảo, thương lượng với khách hàng về các điều khoản liên quan đến hợp đồng và sản phẩm cung cấp

Báo cáo tình hình, kết quả kinh doanh tháng/quý

Tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh khi giao dịch với khách hàng

Hỗ trợ thu hồi công nợ (phối hợp với kế toán)...

Hỗ trợ Bộ phận kỹ thuật giao hàng

Hỗ trợ PhòngVận Hành trong hội thảo, triển lãm...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 22 - 30, tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Ứng viên có kinh nghiệm Sales

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh máy móc, thiết bị thẩm mỹ.

Chăm chỉ, cẩn thận và tỉ mỉ

Khả năng tự quản lý tốt thời gian và công việc

Tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình

Trung thực, năng động, sáng tạo

Khả năng phân tích, nhận định, tư duy logic tốt.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 8 -12 triệu, tùy theo năng lực + Hoa hồng

Được hưởng chính sách hoa hồng theo doanh số tháng/năm

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH ..), chế độ du lịch hàng năm.

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm

Tham gia các khóa huấn luyện về kiến thức chuyên môn, kiến thức sản phẩm

Thưởng, lễ, tết hưởng nguyên lương theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG

