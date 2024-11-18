Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 9 Đường số 56, Phường Thảo Điền, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tư vấn bán hàng và chốt đơn trên các kênh mạng xã hội (Facebook, Instagram, Zalo,...);
Phản hồi, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Tiktokshop, Lazada,...), website;
Tiếp nhận và xử lý thông tin đơn hàng qua các kênh bán, kiểm tra tình trạng đơn hàng, thông tin khách hàng trên phần mềm của Công ty;
Theo dõi tình trạng thanh toán, vận chuyển, cập nhật những thay đổi về đơn hàng;
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên nữ, đã dùng cốc nguyệt san
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm telesale, tư vấn, sales,...
Năng động, hoạt bát, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6.000.000 - 8.000.000đ + hoa hồng (Gross)
Đầy đủ quyền lợi của người lao động theo luật hiện hành, đóng BHXH, BHYT,...
Chế độ phúc lợi cạnh tranh: sinh nhật, nghỉ mát,...
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE
