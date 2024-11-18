Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9 Đường số 56, Phường Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tư vấn bán hàng và chốt đơn trên các kênh mạng xã hội (Facebook, Instagram, Zalo,...);

Phản hồi, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Tiktokshop, Lazada,...), website;

Tiếp nhận và xử lý thông tin đơn hàng qua các kênh bán, kiểm tra tình trạng đơn hàng, thông tin khách hàng trên phần mềm của Công ty;

Theo dõi tình trạng thanh toán, vận chuyển, cập nhật những thay đổi về đơn hàng;

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên nữ, đã dùng cốc nguyệt san

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm telesale, tư vấn, sales,...

Năng động, hoạt bát, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000 - 8.000.000đ + hoa hồng (Gross)

Đầy đủ quyền lợi của người lao động theo luật hiện hành, đóng BHXH, BHYT,...

Chế độ phúc lợi cạnh tranh: sinh nhật, nghỉ mát,...

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE

