Tuyển Kỹ sư mạng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Kỹ sư mạng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư mạng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Fornix, Số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Vận hành và triển khai hệ thống SDH, DWDM, hệ thống cáp biển. Vận hành, triển khai và tối ưu hệ thống DWDM trong nước và quốc tế. Tham gia nghiên cứu triển khai các dự án mới. Phối hợp với các phòng ban trong và ngoài Ftel xử lý và vận hành mạng để đảm bảo an toàn hê thống. Nghiên cứu và phối hợp với đội software thiết kế, xây dựng các công cụ tối ưu, số hóa công việc vận hành giám sát hệ thống DWDM. Tham gia viết tài liệu, mô tả hệ thống, kỹ thuật cho hệ thống phần mềm. Hỗ trợ các công việc liên quan cơ sở hạ tầng (Web Server, Database...) Phân tích hệ thống, hỗ trợ triển khai network automation.
Vận hành và triển khai hệ thống SDH, DWDM, hệ thống cáp biển.
Vận hành, triển khai và tối ưu hệ thống DWDM trong nước và quốc tế.
Tham gia nghiên cứu triển khai các dự án mới.
Phối hợp với các phòng ban trong và ngoài Ftel xử lý và vận hành mạng để đảm bảo an toàn hê thống.
Nghiên cứu và phối hợp với đội software thiết kế, xây dựng các công cụ tối ưu, số hóa công việc vận hành giám sát hệ thống DWDM.
Tham gia viết tài liệu, mô tả hệ thống, kỹ thuật cho hệ thống phần mềm.
Hỗ trợ các công việc liên quan cơ sở hạ tầng (Web Server, Database...)
Phân tích hệ thống, hỗ trợ triển khai network automation.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông,.... Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và khả năng giao tiếp tốt. Có kiến thức truyền dẫn DWDM, SDH, cáp quang. Có kiến thức về lập trình, SDN là một lợi thế. Có khả năng tự nghiên cứu học hỏi các công nghệ mới. Có kĩ năng quản lý và tổ chức công việc, giao tiếp tốt. Có kỹ năng giải quyết vấn đề, chịu được áp lực công việc. Nhiệt tình và trách nhiệm với công việc, sẵn sàng đi công tác onsite.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông,....
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và khả năng giao tiếp tốt.
Có kiến thức truyền dẫn DWDM, SDH, cáp quang.
Có kiến thức về lập trình, SDN là một lợi thế.
Có khả năng tự nghiên cứu học hỏi các công nghệ mới.
Có kĩ năng quản lý và tổ chức công việc, giao tiếp tốt.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề, chịu được áp lực công việc.
Nhiệt tình và trách nhiệm với công việc, sẵn sàng đi công tác onsite.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Thưởng lương tháng 13, tiền du lịch nghỉ mát, tiền mừng tuổi...). Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân... Hỗ trợ thuê nhà, mua nhà, mua xe cho CBNV theo từng cấp bậc. Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom. Hỗ trợ chi phí thi các chứng chỉ quốc tế. Hoạt động xếp hạng và quy hoạch Cán bộ công nghệ cấp Tập đoàn FPT. Tưởng thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài.
Gói thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Thưởng lương tháng 13, tiền du lịch nghỉ mát, tiền mừng tuổi...).
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Hỗ trợ thuê nhà, mua nhà, mua xe cho CBNV theo từng cấp bậc.
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.
Hỗ trợ chi phí thi các chứng chỉ quốc tế.
Hoạt động xếp hạng và quy hoạch Cán bộ công nghệ cấp Tập đoàn FPT.
Tưởng thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

