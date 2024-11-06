Tuyển Kỹ sư mạng Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 26 Triệu

Mức lương 14 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 - 39A, Đường số 19, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng

Vận hành, triển khai và tối ưu hệ thống mạng Core IP

Nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới áp dụng cho hạ tầng mạng Core IP

Nghiên cứu, thử nghiệm các tính năng tự động hoá, áp dụng AI/ML vào quá trình vận hành.

Báo cáo kết quả công việc tới cán bộ quản lý trên cấp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên: Chuyên ngành Điện tử viễn thông, Mạng máy tính, Công nghệ thông tin... hoặc các ngành liên quan khác

Có kiến thức chuyên tốt về mạng IP/MPLS/BGP/Segment Routing/QoS/PPPoE,...

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại môi trường ISP

Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hoặc đã hoàn thành các khóa học CCNA, CCNP, JNCIA, JNCIS-SP, JPNCIE-SP hoặc các chứng chỉ tương đương

Ưu tiên các ứng viên có khả năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình (python), hiểu biết về AI/ML

Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt

Tư duy logic tốt

Sử dụng thành thạo Word, Excel, Power

Năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm với công việc.

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao

Quyền Lợi Được Hưởng

Gói thu nhập năm tương đương từ 13 tháng lương (Thưởng lương tháng 13, thưởng nghỉ mát...).

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển

