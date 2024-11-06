Tuyển Kỹ sư mạng Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 26 Triệu

Tuyển Kỹ sư mạng Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 26 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Kỹ sư mạng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư mạng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
14 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 37

- 39A, Đường số 19, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương 14 - 26 Triệu

Vận hành, triển khai và tối ưu hệ thống mạng Core IP
Nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới áp dụng cho hạ tầng mạng Core IP
Nghiên cứu, thử nghiệm các tính năng tự động hoá, áp dụng AI/ML vào quá trình vận hành.
Báo cáo kết quả công việc tới cán bộ quản lý trên cấp.

Với Mức Lương 14 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên: Chuyên ngành Điện tử viễn thông, Mạng máy tính, Công nghệ thông tin... hoặc các ngành liên quan khác
Có kiến thức chuyên tốt về mạng IP/MPLS/BGP/Segment Routing/QoS/PPPoE,...
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại môi trường ISP
Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hoặc đã hoàn thành các khóa học CCNA, CCNP, JNCIA, JNCIS-SP, JPNCIE-SP hoặc các chứng chỉ tương đương
Ưu tiên các ứng viên có khả năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình (python), hiểu biết về AI/ML
Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt
Tư duy logic tốt
Sử dụng thành thạo Word, Excel, Power
Năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm với công việc.
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương đương từ 13 tháng lương (Thưởng lương tháng 13, thưởng nghỉ mát...).
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất