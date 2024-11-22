Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN

Kỹ sư mạng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư mạng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 65 Phó Cơ Điều, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Công Ty Trường Tín cần tuyển vị trí bạn kỹ thuật triển khai hệ thống mạng :
- Cấu hình thiết bị router draytek ,mikrotik cho khách hàng doanh nghiệp
- Cấu hình hệ thống camera hikvsion,dahua , panasonic cho khách hàng doanh nghiệp.
- Lên phương án giải pháp mạng ,tư vấn khách hàng khối doanh nghiệp , khách sạn ,trường học
(-Nhận ứng viên học việc hoặc thực tập)

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không gồm công việc thi công kéo dây mạng
- Ưu tiên ứng viên biết lắp đặt thiết bi wifi,camera
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn đào tạo
- Tốt nghiệp ngành kỹ thuật mạng trung cấp ,cao đẳng hoặc đại học - Có thể làm việc online tại nhà + triển khai onsite tại khách hàng
- Nhận ứng viên học việc hoặc thực tập

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo các sản phẩm và công nghệ các hãng
- Tham giao các hội thảo,khóa trainning
- Chế độ việc làm theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 65 phó cơ Điều,Phường 12 Quận 5 TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

