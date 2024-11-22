Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 Phó Cơ Điều, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Công Ty Trường Tín cần tuyển vị trí bạn kỹ thuật triển khai hệ thống mạng :

- Cấu hình thiết bị router draytek ,mikrotik cho khách hàng doanh nghiệp

- Cấu hình hệ thống camera hikvsion,dahua , panasonic cho khách hàng doanh nghiệp.

- Lên phương án giải pháp mạng ,tư vấn khách hàng khối doanh nghiệp , khách sạn ,trường học

(-Nhận ứng viên học việc hoặc thực tập)

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không gồm công việc thi công kéo dây mạng

- Ưu tiên ứng viên biết lắp đặt thiết bi wifi,camera

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn đào tạo

- Tốt nghiệp ngành kỹ thuật mạng trung cấp ,cao đẳng hoặc đại học - Có thể làm việc online tại nhà + triển khai onsite tại khách hàng

- Nhận ứng viên học việc hoặc thực tập

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo các sản phẩm và công nghệ các hãng

- Tham giao các hội thảo,khóa trainning

- Chế độ việc làm theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG TÍN

